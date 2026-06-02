Electric Shock : अंधानेर येथे विजेचा धक्का लागून तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू; कन्नड तालुक्यातील घटना

कन्नड - तालुक्यामध्ये सोमवारी सायंकाळी झालेल्या वादळी पावसानंतर खंडित झालेला वीजपुरवठा सुरळीत करत असताना, विजेचा तीव्र धक्का लागून एका ३५ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. ही दुर्दैवी घटना अंधानेर येथे मंगळवारी (ता. २) दुपारी एक वाजेच्या सुमारास घडली. सुरेश विठोबा दापके (वय ३५, रा. अंधानेर, ता. कन्नड) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..याबाबत नातेवाईकांनी दिलेली माहिती अशी, की सोमवारी सायंकाळी कन्नड तालुक्याला वादळी वाऱ्यासह पावसाने जोरदार तडाखा दिला. यामुळे अंधानेर परिसरातील वीजवाहिन्यांवर झाडांच्या फांद्या पडल्याने रात्रभर गावातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. मंगळवारी दुपारी बाराच्या सुमारास तुटलेल्या तारा जोडणे आणि झाडांच्या फांद्या तोडण्याचे काम महावितरणच्या वायरमनसोबत सुरेश दापके हे करत होते. गावातील एका रोहित्रावरील (डीपी) 'डीयू' रात्रीच्या वादळाने पडले होते..वायरमनने सुरेश यांना, 'आपण महावितरणकडून परमीट (वीजपुरवठा बंद केल्याची अधिकृत परवानगी) घेतले आहे, तुम्ही डीपीवर चढून डीयू टाका आणि काम झाल्यावर मला फोन करा,' असे सांगितले. वायरमनने परमीट घेतल्याचा विश्वास दिल्याने सुरेश हे निश्चिंतपणे रोहित्रावर चढले. मात्र, ते डीयू टाकत असतानाच अचानक वीजप्रवाह सुरू झाला आणि त्यांना विजेचा तीव्र झटका बसून ते थेट खाली कोसळले, असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे..यात गंभीर जखमी झालेल्या सुरेश यांना शेजारील नागरिक व नातेवाईकांनी तातडीने उपचारासाठी कन्नड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अनिरुद्ध गायकवाड यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. या घटनेमुळे महावितरणच्या कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मृत सुरेश यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, आई-वडील आणि दोन भाऊ असा मोठा परिवार आहे. या प्रकरणी कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस करत आहेत.