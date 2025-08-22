मराठवाडा

Farming Accident: कपाशीवर कीटकनाशक फवारणी करताना वीजेचा जबर धक्का बसून २५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू

Jalna News: सोयगाव तालुक्यातील वेताळवाडी शिवारात कीटकनाशकाची फवारणी करताना वीज प्रवाह उतरल्याने २५ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Farming Accident
Farming Accidentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोयगाव : कीटकनाशकाची फवारणी करताना शेतातील वीज पोलचा विद्युत प्रवाह उतरून पाय पडल्याने २५ वर्षीय युवा शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. ही घटना वेताळवाडी शिवारात गुरुवारी (ता. २१) दुपारी एकच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
Jalna
Farmer
fatal accident news
Electric shock death
Pesticide application safety

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com