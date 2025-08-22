Farming Accident: कपाशीवर कीटकनाशक फवारणी करताना वीजेचा जबर धक्का बसून २५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू

सोयगाव : कीटकनाशकाची फवारणी करताना शेतातील वीज पोलचा विद्युत प्रवाह उतरून पाय पडल्याने २५ वर्षीय युवा शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. ही घटना वेताळवाडी शिवारात गुरुवारी (ता. २१) दुपारी एकच्या सुमारास घडली..वेताळवाडी शिवारात शेख रईस शेख युनूस हा गट क्र. ६४ मधील कपाशीवर कीटकनाशकाची फवारणी करत होता. यावेळी शेतात असलेल्या वीज पोलमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड होऊन शेतात वीज प्रवाह उतरला. .रईसचा त्या कक्षेत पाय पडून तो फवारणी पंपासह खाली कोसळला. जबर विजेचा धक्का बसल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला..Akola Accident : ट्रकच्या अपघातात नायगाव तालुक्यातील दोघांचा मृत्यू; अपघातात ट्रकचा चुराडा.दरम्यान, महसूल पथकाने घटनास्थळाचा पंचनामा केला आहे. सोयगाव उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दिनाजी खंदारे यांनी शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. त्याच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी, आई, वडील, दोन भाऊ, एक बहीण, असा परिवार आहे. याप्रकरणी सोयगाव पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.