Aadul News : शेतातील नापिकीला कंटाळून तरुण शेतकऱ्याने संपविली जीवनयात्रा

शेतातील सततच्या नापिकीला कंटाळून अल्पभूधारक तरुण शेतकऱ्याने विष प्राशन करून विहिरीत उडी घेत जीवनयात्रा संपविल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
sonu gorde

सकाळ वृत्तसेवा
आडूळ - शेतातील सततच्या नापिकीला कंटाळून रजापुर (ता. पैठण) येथील अल्पभूधारक तरुण शेतकऱ्याने विष प्राशन करून विहिरीत उडी घेत जीवनयात्रा संपविल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १६) रोजी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली. सोनू मोहन गोर्डे (वय-३२ वर्षे) असे मयत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

