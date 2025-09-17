Aadul News : शेतातील नापिकीला कंटाळून तरुण शेतकऱ्याने संपविली जीवनयात्रा

आडूळ - शेतातील सततच्या नापिकीला कंटाळून रजापुर (ता. पैठण) येथील अल्पभूधारक तरुण शेतकऱ्याने विष प्राशन करून विहिरीत उडी घेत जीवनयात्रा संपविल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १६) रोजी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली. सोनू मोहन गोर्डे (वय-३२ वर्षे) असे मयत शेतकऱ्याचे नाव आहे..पैठण तालुक्यातील रजापुर येथील शेतकरी सोनू मोहन गोर्डे यांना आडूळ शिवारात अडीच एकर शेती असुन या शेतीवरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालत होता. शेतातील पिकाच्या नापिकीमुळे म्हणवा तसा उत्पन्न ही होत नसल्याने ते मागील बऱ्याच दिवसांपासून कंटाळले होते..अखेर त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा निर्णय घेवुन मंगळवारी (ता. १६) रोजी सायंकाळी ७:३० वाजता ते एकटेच घराबाहेर पडले होते. त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांचा बऱ्याच वेळा पर्यंत इतरत्र शोध घेतला परंतु ते लवकर मिळून आले नाही शेवटी आडूळ शिवारातील गट २१९ मधील एका विहिरीत त्यांचे प्रेत रात्री ९ वाजता आढळून आले. घटनास्थळी विषारी औषधाची बाटली आढळून आली..शवविच्छेदनासाठी ग्रामस्थांनी त्यांना रात्री आडूळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. बुधवारी सकाळी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेची नोंद पाचोड पोलीस ठाण्यात घेण्यात आली असुन पुढील तपास ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली रणजितसिंग दुल्हत करीत आहेत..सोनु यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगी, एक मुलगा, आई, वडील असा परिवार असुन त्यांना आवघ्या १६ दिवसाचा मुलगा आहे. त्यांना मुलगा झाल्याने त्यांनी गावातील अनेक घरात पेढे वाटले होते व मंगळवारी सकाळी पत्नीच्या माहेरी जावून मुलाबाळासह पत्नीला भेटून आल्याची माहिती त्यांच्या नातेवाईकांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.