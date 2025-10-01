मराठवाडा

Beed News: राहत्या घरात तरुण शेतक-याने गळफास घेऊन जीवन संपवलं जीवन,गेवराई शहरात बुधवारी सकाळी उघडकीस

Georai Farmer: तरूण शेतक-याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी सकाळीच गेवराई शहरातील शिवाजीनगर भागात उघडकीस आली. आर्थिक कर्ज आणि शेतीच्या अडचणी कारणीभूत. कुटुंबीयांसह राहणारा संतोष चोपडे, ३३ वर्षीय, शेती व रिक्षा व्यवसायातून उपजीविका करत होता.
भास्कर सोळंके
गेवराई(जि.बीड) : तरूण शेतक-याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी सकाळीच गेवराई शहरातील शिवाजीनगर भागात उघडकीस आली.

