Beed News: राहत्या घरात तरुण शेतक-याने गळफास घेऊन जीवन संपवलं जीवन,गेवराई शहरात बुधवारी सकाळी उघडकीस

गेवराई(जि.बीड) : तरूण शेतक-याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी सकाळीच गेवराई शहरातील शिवाजीनगर भागात उघडकीस आली..दरम्यान, आत्महत्या कशामुळे केली याचे कारण अस्पष्ट असून, संतोष महादेव चोपडे( वय ३३)रा.रामपुरी ता हल्ली मुक्काम गेवराई(शिवाजीनगर) जि बीड असे आत्महत्या केलेल्या तरुण शेतक-आचे नाव आहे..दोन एकर शेतजमीनीत कुटूंबियाची उपजीविका होत नसल्याने संतोष याने शेतीवर कर्ज काढून रिक्षा घेतला. रिक्षा घेतल्यानंतर तो गेवराई शहरातील शिवाजीनगर भागात स्थायिक झाला होता रिक्षातून मिळत असलेल्या पैशातून तो कुटुंबाचा प्रपंच चालवत असताना बुधवारी सकाळीच त्याचा रहात्या घरात गळफास घेतलेल्या आवस्थेत मृतदेह आढळून आल्याने कुटुंबीयास मोठा धक्का बसला..दरम्यान, संतोष चोपडे याने मंगळवारी रात्री गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा पोलिसांनी संशय व्यक्त केला.मात्र आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट असले तरी मृत संतोष याच्याकडे खासगी व सरकारी कर्ज असल्याची माहीती त्याच्या कुटूंबातील सदस्यांनी दिली..Georai News : शेतक-याने रुमालाने गळफास घेऊन संपविली जीवन यात्रा; कारण अस्पष्ट.आत्महत्येचे कारण पोलिस तपासात समोर येईल असे गेवराई पोलिसांकडून सांगण्यात आले.मृत संतोष चोपडे याच्या पाश्चात्य आई,पत्नी एक मुलगी, एक मुलगा असा परिवार आहे..