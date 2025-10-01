Pachod News : सालवडगाव येथे युवकाने गळफास घेऊन संपविले जीवन; कारण अस्पष्ट

पाचोड - एका वीस वर्षीय युवकाने शेतातील लिंबाच्या झाडाला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. एक) सकाळी सव्वा अकरा वाजेच्या सुमारास सालवडगाव (ता. पैठण) येथे उघडकीस आली असून अविनाश संतोष पवार असे आत्महत्या करणाऱ्या युवकाचे नाव आहे. .पैठण तालुक्यातील सालवडगाव येथील अविनाश पवार हा लहानपणापासून त्याच्या मावशी आणि काकाकडे राहत होता, बुधवारी (ता. एक) सकाळी गावातील मित्र देवदर्शनाला जाणार असल्याने तो मित्रां समवेत जाणार होता. परंतु अतिवृष्टीमुळे सर्वत्र परिस्थिती गंभीर होऊन सर्वत्र नद्या नाल्यांना पूर असल्याने नंतर दर्शनासाठी जा असं नातेवाईकांनी सांगितल्याने त्याला वाईट वाटले..त्यानंतर तो देवदर्शनाला न जाता त्याच्या मावशीच्या गायरान जमिनीत गेला व त्याने लिंबाच्या झाडाला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अविनाश पवार यांने नेमकी आत्महत्या का केली हे अद्याप स्पष्ट नाही. जेव्हा अविनाश पवारचे नातेवाईक शेतात गेले असता, त्यांना आपल्या शेतातील लिंबाच्या झाडाला अविनाशचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत दिसून आला..समोरील दृश्य पाहून नातेवाईकांनी आरडाओरडा केला. शेजारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व पाचोड पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. माहिती पाचोड पोलीस पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन ग्रामस्थां च्या मदतीने अविनाश याचा पृतदेह फासाहून खाली घेतला..अविनाश यांस पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विक्रम ठाकरे यांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले. या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पाचोड पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.