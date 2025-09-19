Latur Crime: कारला कट मारल्यावरून तरुणाचा खून; लातूर शहरातील घटना, महिला गंभीर, एकाला अटक

लातूर : कारला कट मारण्याच्या कारणावरून झालेल्या भांडणात सोलापूरच्या तरुणाचा खून करण्यात आला. यात एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. शहरातील रिंग रोड भागात बुधवारी (ता. १७) मध्यरात्री ही घटना घडली. पोलिसांनी एका संशयितास अटक केली आहे..मुंद्रुप (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील अनमोल अनिल केवटे (वय ३४) व सोनाली भोसले (४०, रा. अंत्रोली, ता. सोलापूर) हे एका कार्यक्रमासाठी काल येथे आले होते. रात्री कारने परतत असताना मध्यरात्री पाऊणच्या सुमारास येथील रिंग रोडवरील लहुजी साळवे चौकात त्यांच्या कारला जीपने (क्रूझर एमएच२६ व्ही २३५६) कट मारला. .त्यानंतर जीप कारसमोर उभी केली. जीपमधील व्यक्तींनी सोनाली भोसले व अनमोल केवटे यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली. त्यातील एकाने अनमोल यांना चाकूने भोसकले. यातच त्यांचा मृत्यू झाला. सोनाली भोसले यांच्यावरही चाकूहल्ला केला..त्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या, अशी फिर्याद कारचालक नवनाथ लक्ष्मण धाकपाडे (२८, बाळे, ता. सोलापूर) याने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दिली. त्यानुसार खुनाचा गुन्हा नोंद झाला. सोनाली यांच्यावर येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत..Sarpanch Murder in Karnataka : माेठी बातमी! 'देवरनिंबर्गीच्या सरपंचाचा गोळ्या झाडून खून'; सलूनमध्ये घटना; डोळ्यांमध्ये चटणी टाकून गावठी पिस्तुलातून झाडल्या चार गोळ्या.घटनेनंतर संशयित फरारी झाले होते. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळालेल्या माहितीवरून गुन्ह्यातील संशयित आरोपी शुभम जयपाल पतंगे (२४, रा. संजयनगर, रेणापूर) याला अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित तिघांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.