बीड : शहरातील मध्यवर्ती आणि गजबजलेला परिसर असलेल्या माने कॉम्प्लेक्स भागात धारदार शस्त्राने भोसकून तरुणाच्या खूनप्रकरणी गुरुवारी (ता. २५) रात्रीच मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली..पुरवणी जबाबात शुक्रवारी (ता. २६) इतर तिघांची नावे देण्यात आली. या प्रकरणात अॅट्रॉसिटीचेही कलम वाढविण्यात आले. यश देवेंद्र ढाका (वय २२, रा. बलभीमनगर, पेठ बीड) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. .सूरज अप्पासाहेब काटे (रा. बीड) या मुख्य संशयिताला पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयायाने आज त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. माने कॉम्प्लेक्सकडून नावगण महाविद्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणारा मुलगा यश ढाका यास चाकूने वार करून त्याचा खून करण्यात आला..दरम्यान, काल रात्री उशिरा खून झाल्याने उत्तरीय तपासणी झाली नाही. आज आकाश कंडेरे याचा पुरवणी जबाब नोंदविण्यात आला. यामध्ये निखिल घोडके, गोरख शिराळे, कृष्णा सोनवणे यांची संशयितांत नावे दिली आहेत. .Latest Maharashtra News Updates Live: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.अॅ्ट्रॉसिटीचेही कलम वाढविण्यात आले. आरोपींना अटक करावी, या मागणीसाठी जिल्हा रुग्णालयाजवळून जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. दरम्यान, यातील मुख्य आरोपी सूरज काटे याचे वडील अप्पासाहेब काटे यांनी चार वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.