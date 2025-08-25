मराठवाडा

Georai Nws : सातवीच्या विद्यार्थ्याने गायलेल्या 'पार्वती नंदन गणराया' या गीताची सोशल मिडियावर वाढली क्रेझ; विद्यार्थांच्या आवाजाने घातली भुरळ

सातवीच्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या गेवराईच्या जातेगावातील विद्यार्थ्याने गायलेल्या 'पार्वती नंदन गणराया'या गाण्याची सोशल मिडियावर चांगलीच वाढली क्रेझ.
singer arjun pawar
singer arjun pawarsakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - सातवीच्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या गेवराईच्या जातेगावातील विद्यार्थ्याने गायलेल्या 'पार्वती नंदन गणराया'या गाण्याची सोशल मिडियावर चांगलीच क्रेझ वाढली असून, दोन दिवसावर येऊन ठेपलेल्या गणेश उत्सवात हे गाणे नक्कीच वाजेल असा विश्वास गीतकार अर्जुन पवार यांनी आहे.

student
young
singer
devotional
georai
Internet

