Kej News : मराठा आरक्षण विजयी मिरवणुकीत तरुणाचा भोवळ आल्यामुळे मृत्यू

मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या लढ्याला यश आल्यानंतर काढण्यात आलेल्या विजयी मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या तरुणाचा भोवळ येऊन मृत्यू.
vishnu roman

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
केज (जि. बीड) - मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या लढ्याला यश आल्यानंतर काढण्यात आलेल्या विजयी मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या तरुणाचा भोवळ येऊन मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. चार) रात्री उशिरा घडली. विष्णू हनुमंत रोमन (वय २०) असे त्याचे नाव आहे.

