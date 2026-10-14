Jintur News : बंजारा आरक्षणाच्या मागणीसाठी तरुणाने संपविले जीवन; खिशात आढळली चिठ्ठी

जिंतूर - बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण मिळावे, या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर जिंतूर तालुक्यातील केहाळ तांडा येथील विजय प्रल्हाद चव्हाण (वय-३६) यांनी आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवारी (ता. १३) घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, विजय चव्हाण हे शेती व्यवसाय करीत होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी लक्ष्मीबाई, मुलगी प्रभावती (वय-१९) आणि दोन मुले असा परिवार आहे. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी असलेल्या विजय यांना बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण मिळाल्यास मुलांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी आशा होती. मुलगी पोलिस भरतीसाठी प्रयत्न करीत असल्याने आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ते मागील काही महिन्यांपासून व्यथित असल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले..मंगळवारी दुपारी शेतात गेल्यानंतर त्यांनी गळफास घेऊन जीवन संपविले. घटनेची माहिती मिळताच नातेवाइकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांना उपचारासाठी जिंतूर येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले.घटनेची माहिती मिळताच रुग्णालयात सपोनि दत्तात्रय गुंगाणे यांनी प्राथमिक पंचनामा केला, डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले..खिशात सुसाइड नोट आढळली -विजय यांच्या खिशात चिठ्ठी आढळल्याची माहिती असून, त्यात बंजारा समाजाला आरक्षण न मिळाल्याने आत्महत्या करीत असल्याचा उल्लेख असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. घटनेची नोंद जिंतूर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, पोलिस निरीक्षक नामदेव रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सपोनि दत्तात्रय गुंगाणे करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.