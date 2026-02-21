Ardhapur Crime : भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणाचा खून; चार जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल

अर्धापूर - शहरात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगरात भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणाचा खून झाला असून, या प्रकरणी अर्धापूर पोलिस ठाण्यात चार जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..ही घटना शुक्रवारी (ता २०) रात्री साडे सात ते आठ वाजण्याच्या सुमारास झाली असून, घटनास्थळी बघ्याची गर्दी झाली होती. मयत तरुणाच्या नातेवाईकांनी आरोपींचे घर जाळण्याचा प्रयत्न केले.तसेच दुचाकीची तोडफोड करण्यात आली.या घटनेतील तीन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..या घटने बाबत पोलीस सुत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, शहरात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर नगरात चांदु दिगंबर वाघमारे यांचे घर आहे. त्यांच्या शेजाऱ्यांनी आमच्या घरावर का दगड फेकले म्हणून वाद केला..या वादाचे रूपांतर भांडणात झाले. हे भांडण सोडवायला त्यांचा मुलगा व्यंकटी चांदु वाघमारे (वय-२५) हे गेले असता संशयीत आरोपींनी संगणमत करून व्यंकटी चांदु वाघमारे यांना लाथाबुक्क्यांनी गुप्तांगावर मारहाण करून रस्त्यावरील दुभाजकावर आपटुन जीवे मारले.अशी फिर्याद मयताच्या पत्नीने दिल्यावरून मधु तांदुळकर, गणेश तांदुळकर मारोती तांदुळकर, लता तांदुळकर या संशयितांविरुद्ध अर्धापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस सहाय्यक निरीक्षक विष्णू कराळे, चित्तरंजन ढेमकेवाड जमादार विजय आडे, महेंद्र डांगे यांनी घटनास्थळी भेट दिली व परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेनंतर मयताच्या नातेवाईकांनी आरोपींचे घर जाळण्याचा प्रयत्न केले व तसेच दुचाकीची तोडफोड केली.घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी झाली होती..मयताच्या नातेवाईकाचा आक्रोशमयत व्यंकटी चांदु वाघमारे हा तरूण घरात जेवण करित होते. बाहेर रस्त्यावर भांडण सुरू आहे. हे कळताच तो बाहेर आला व भांडण सोडविण्याचा प्रयत्न करीत होता. त्याला झालेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला.या घटनेनंतर नातेवाईकांनी एकच आक्रोश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.