Ardhapur Crime : भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणाचा खून; चार जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल

अर्धापूर शहरात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगरात भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणाचा खून झाला.
अर्धापूर - शहरात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगरात भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणाचा खून झाला असून, या प्रकरणी अर्धापूर पोलिस ठाण्यात चार जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

