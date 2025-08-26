मराठवाडा

Ambajogai Crime : अंबाजोगाईत युवकाची धारदार शस्त्राने हत्या; आरोपी फरार

अंबाजोगाई शहरातील अंबाकारखाना रोडवर मंगळवारी (ता.२६) रात्री एका हॉटेलसमोर युवकाची धारदार शस्त्राने हत्या झाली.
अंबाजोगाई - शहरातील अंबाकारखाना रोडवर मंगळवारी (ता.२६) रात्री साडेआठ ते नऊच्या सुमारास एका हॉटेलसमोर युवकाची धारदार शस्त्राने हत्या झाली. हल्लेखोर फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

