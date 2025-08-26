Ambajogai Crime : अंबाजोगाईत युवकाची धारदार शस्त्राने हत्या; आरोपी फरार

अंबाजोगाई - शहरातील अंबाकारखाना रोडवर मंगळवारी (ता.२६) रात्री साडेआठ ते नऊच्या सुमारास एका हॉटेलसमोर युवकाची धारदार शस्त्राने हत्या झाली. हल्लेखोर फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत..अविनाश शंकर देवकर, रा. रायगड नगर (वय-३५) असे हत्या झालेल्या युवकाचे नाव आहे. गणेश उत्सवाच्या पूर्वसंध्येलाच अशी घटना घडली आहे..अविनाश देवकर हा दरबार या हॉटेलमध्ये असताना आलेल्या अज्ञात आरोपींनी त्याच्या डोक्यात सपासप वार करून फरार झाले. यात अविनाशचा जागीच मृत्यू झाला. या हत्येचे कारण अद्याप समजू शकले नसून पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.