Ambad Crime : अंबड -घनसावंगी मार्गावरील पांगरखेडा फाट्यालगत धारदार शस्त्राने युवकाचा खून

अंबड - जुना जालना येथील शीश टेकडी येथील युवक मुस्तकीम शेख गफार (वय-20) याचा धारदार शस्त्राने खून केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,मुस्तकीम शेख हा अंबड शहरातील पठाण मोहल्ला येथे मामाकडे तो व त्याचा भाऊ राहत होता..मुस्तकीम हा मिस्तरी काम करत होता. तो दुपारी बारा वाजता अंबड शहरातून तीर्थपुरी येथे मित्राकडे मोबाईल दुरुस्तीसाठी दुचाकीवरून गेला. त्याच्या सोबत दोघे होते, त्यांचे नाव, गाव कळू शकले नाही. असे शेख यांच्या नातेवाईक यांनी सांगितले. शुक्रवारी (ता. 23) सायंकाळी पाच ते सहा वाजता पांगरखेडा फाट्यालगत मुस्तकीम शेख याची मृत अवस्थेत बॉडी आणून टाकल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांनी अंबड पोलिसांना या घटनेची तात्काळ माहिती दिली..या घटनेची माहिती मिळतात अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ, पोलिस निरीक्षक संतोष घोडके व एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक पंकज जाधव यांनी भेट देऊन स्थानिक नागरिक, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्या मदतीने अंबड शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात बॉडी दाखल केली. डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. अंबड पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ यांनी सांगितले की, जुना जालना शहरातील शीश टेकडी येथील तरुण युवक मुस्तकीम शेख गफार (वय-20) वर्षे याचा धारदार शस्त्राने खून केल्याची घटना शुक्रवारी सायंकाळी घडली. पोलिस यातील संशियताचा शोध घेत असून त्यांच्या मागावर तीन पोलिसांचे पथक रवाना करण्यात आले आहे. अशी माहिती सिद्धेश्वर धुमाळ यांनी दिली..तरुण युवकांचा मृतदेह शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात आणल्यानंतर रात्री उशिरा पर्यंत रुग्णालयात तसेच पोलिस ठाण्यात नातेवाईक, मित्रमंडळी व शहरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.तरुण युवकाचा खून नेमका कोणत्याने कारणाने घडला. हे मात्र अद्यापही अस्पष्ट आहे. ते पोलिस तपासातच समजून येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.