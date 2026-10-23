मराठवाडा

Ambad Crime : अंबड -घनसावंगी मार्गावरील पांगरखेडा फाट्यालगत धारदार शस्त्राने युवकाचा खून

जुना जालना येथील शीश टेकडी येथील युवक मुस्तकीम शेख गफार याचा धारदार शस्त्राने खून केल्याची घटना घडली.
Mustakin Gafar

Mustakin Gafar

sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड - जुना जालना येथील शीश टेकडी येथील युवक मुस्तकीम शेख गफार (वय-20) याचा धारदार शस्त्राने खून केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,मुस्तकीम शेख हा अंबड शहरातील पठाण मोहल्ला येथे मामाकडे तो व त्याचा भाऊ राहत होता.

Loading content, please wait...
Ambad
crime
Youth
weapon
Marathi News Esakal
www.esakal.com