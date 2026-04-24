injured Monkey Rescue: मांडगावात जखमी माकडाला तरुणांचे जीवदान; वनविभागाकडे सुपूर्द करत संवेदनशीलतेचे दर्शन, तरुणांच्या पुढाकाराने मिळाले उपचार!

-सुनिल पांढरे पळशी : ता. (बातमीदार) : मांडगाव (ता. सिल्लोड) : येथे माकडांच्या भांडणात गंभीर जखमी झालेल्या एका माकडाला स्थानिक तरुणांनी तत्परतेने प्रथमोपचार करून अखेर वनविभागाच्या ताब्यात दिल्याची घटना बुधवारी (ता. 23) रात्री घडली. या घटनेमुळे गावातील तरुणांची संवेदनशीलता आणि तत्परता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..गावातील पिंपळाच्या झाडावर माकडांची मोठी टोळी नेहमीप्रमाणे वावरत होती. याच दरम्यान माकडांमध्ये झालेल्या भांडणात एका माकडाचा तोल जाऊन तो खाली पडला. पडताना त्याचा हात फ्रॅक्चर झाल्याने त्याला हालचाल करणेही कठीण झाले होते..ही बाब लक्षात येताच गावातील काही तरुणांनी पुढाकार घेत जखमी माकडाला मारोती महाराज मंदिरात आणले. तेथे त्याच्या हातावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. त्यानंतर वनविभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता सुरुवातीला प्रतिसाद मिळाला नाही. कामाचा ताण असल्याचे कारण देत संपर्क टाळण्यात आल्याची माहिती पांडुरंग जाधव, श्रावण गुंजाळ, शुभम जाधव, विष्णू गुंजाळ, भिमलाल गुंजाळ, अक्षय शिंदे, रवींद्र गुंजाळ यांनी दिली..दरम्यान, पांडुरंग जाधव यांच्या हस्तक्षेपानंतर वनविभागाशी संपर्क साधण्यात यश आले. अखेर रात्री सुमारे 10 वाजता वनविभागाची गाडी मांडगावात दाखल झाली आणि जखमी माकडाला त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले..संवेदनशीलतेचे दर्शनया संपूर्ण घटनेत स्थानिक तरुणांनी दाखवलेली तत्परता, जबाबदारी आणि प्राणीमात्रांबद्दलची करुणा ही कौतुकास्पद ठरली आहे.