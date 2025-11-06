मराठवाडा

Killedharur Crime : किरकोळ कारणावरून युवकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; युवक गंभीर जखमी

धारूर शहरात किरकोळ कारणावरून युवकावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
किल्लेधारूर - धारूर शहरात किरकोळ कारणावरून युवकावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. ६) घडली. या हल्ल्यात पानटपरी चालक हनुमंत शिवाजी फावडे (वय २७, रा. गायकवाड गल्ली) गंभीर जखमी झाला आहे.

