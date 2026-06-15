मराठवाडा

Kannad Murder: सख्ख्या भावांच्या वादात मध्यस्थीला गेला, पोलीस ठाण्यासमोरच तरुणाला भोसकलं; ७ जणांवर गुन्हा दाखल

Family dispute turns violent outside police station: घरगुती वादातील मध्यस्थीचा जीवघेणा शेवट; पोलिस ठाण्यासमोरच तरुणाची चाकूने निर्घृण हत्या, कन्नड शहरात खळबळ
Family Feud Escalates; Man Stabbed During Intervention, Police Register Case Against 7

Family Feud Escalates; Man Stabbed During Intervention, Police Register Case Against 7

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कन्नड: शहर पोलिस ठाण्यासमोर असलेल्या रेणुका ज्वेलर्ससमोर सोमवारी (ता. १५) मध्यरात्री एक ते दीड वाजेच्या सुमारास घरगुती वादाच्या मध्यस्थीसाठी आलेल्या एका तरुणाची सात जणांनी चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या केली. या धक्कादायक घटनेमुळे कन्नड शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
crime
brother
family
Youth
Police Station
Conflict
Dispute