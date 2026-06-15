Kannad Murder: सख्ख्या भावांच्या वादात मध्यस्थीला गेला, पोलीस ठाण्यासमोरच तरुणाला भोसकलं; ७ जणांवर गुन्हा दाखल

कन्नड: शहर पोलिस ठाण्यासमोर असलेल्या रेणुका ज्वेलर्ससमोर सोमवारी (ता. १५) मध्यरात्री एक ते दीड वाजेच्या सुमारास घरगुती वादाच्या मध्यस्थीसाठी आलेल्या एका तरुणाची सात जणांनी चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या केली. या धक्कादायक घटनेमुळे कन्नड शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...नाविद अक्रम शेख (वय २५, रा. टिळकनगर, कन्नड) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात सात जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, घटनेनंतर सर्व आरोपी फरार झाले आहेत. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वहाब खान उस्मान खान आणि आदिल खान उस्मान खान (दोघे रा. करीमनगर, कन्नड) या सख्ख्या भावांमध्ये रविवारी (ता. १४) रात्री अकरा वाजेच्या सुमारास आईला शिवीगाळ करण्याच्या कारणावरून किरकोळ वाद झाला होता. .या प्रकरणी रात्री साडेबारा वाजता शहर पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी अदखलपात्र (एनसी) गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. दरम्यान, या वादात मध्यस्थी करण्यासाठी नाविद शेख हा त्याचा मित्र परवेज खान याच्या फोनवरून अन्य मित्रांसह आधी ग्रामीण रुग्णालयात व नंतर पोलिस ठाण्यात आला होता. नाविदचे काही व्यक्तींशी पूर्वीपासूनही वाद होते. सर्व जण पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडल्यानंतर, रात्री एक वाजेच्या सुमारास समोरील रेणुका ज्वेलर्स परिसरात पुन्हा वाद उफाळून आला. .यावेळी आरोपींनी नाविद शेख याला आधी चापट-बुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. त्याच वेळी एका आरोपीने धारदार चाकूने नाविदच्या मान व पोटावर सपासप वार केले. या भीषण हल्ल्यात नाविद गंभीर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. त्याला तातडीने उपचारासाठी कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केले. या हल्ल्यात आरोपींपैकी मुबीन शेख हा देखील जखमी झाला होता, .Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.मात्र ग्रामीण रुग्णालयातून तो उपचारादरम्यान फरार झाल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी अझर शेख नूर (वय २५, रा. टिळकनगर, कन्नड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून बाबा मलिक निहाल शेख, अमेर लाला नेहाल शेख, आण्णा उर्फ शाबीर शेख निहाल, मॅक्स उर्फ नाझीम सत्तार, मतीन शेख युनूस, मोबीन युनूस शेख व जफर शेख अम्मू (सर्व रा. कन्नड) यांच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी आरोपींच्या शोधासाठी तातडीने विविध पथके रवाना केली आहेत. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक रंगराव सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.