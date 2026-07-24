Yuktadhara Mapping No Fees: युक्तधारा मॅपिंगसाठी कोणतेही शुल्क नाही; पैशांची मागणी झाल्यास तक्रार करा – उपसरपंच अक्षय मगर

निल्लोड : विकसित भारत अभियानांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) युक्तधारा प्रणाली अंतर्गत ग्रामीण भागातील विकासकामांचे मॅपिंग सुरू करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पंचायत समिती सिल्लोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असून, या कामासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्याची माहिती निल्लोड ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अक्षय मगर यांनी दिली..उपसरपंच अक्षय मगर यांनी सांगितले की, गावातील काही नागरिकांनी युक्तधारा प्रणालीतील कामांच्या मॅपिंगसाठी काही व्यक्तींकडून पैशांची मागणी होत असल्याची तक्रार त्यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. त्यानंतर मॅपिंगसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांनी ग्रामस्थांना जागरूक राहण्याचे आवाहन केले..ते म्हणाले की, "युक्तधारा प्रणालीतील कामांचे मॅपिंग करण्यासाठी कोणालाही पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. कोणी पैसे मागत असल्यास किंवा पैसे दिल्याशिवाय काम होणार नाही, असे सांगत असल्यास अशा व्यक्तींना कोणतीही रक्कम देऊ नये.".तसेच अशा प्रकारचा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सिल्लोड यांच्याकडे तात्काळ लेखी तक्रार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ग्रामस्थांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीनुसारच कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.."गावातील काही नागरिकांनी युक्तधारा प्रणालीतील कामांच्या मॅपिंगसाठी पैशांची मागणी होत असल्याची तक्रार माझ्याकडे केली होती. त्यानंतर मी तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून माहिती घेतली. या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणालाही पैसे देऊ नयेत. कोणी पैशांची मागणी करत असल्यास त्याची लेखी तक्रार गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सिल्लोड यांच्याकडे करावी. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी ग्रामपंचायत सतर्क असून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल." — अक्षय मगर, उपसरपंच, ग्रामपंचायत निल्लोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.