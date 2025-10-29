मराठवाडा

Naygaon News : नायगाव पंचायत समितीचे ते 9 लाचखोर कंत्राटी अभियंते कार्यमुक्त; जिल्हा परिषदेची तडकाफडकी कारवाई

एकाच पत्राने ९ ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना पंचायत समितीच्या सेवेतून कार्यमुक्त केल्याने खळबळ उडाली.
प्रभाकर लखपत्रेवार
नायगाव - घरकुलाचे देयके अदा करण्यासाठी लाच घेतल्याची कबुली देणाऱ्या नायगाव पंचायत समितीच्या ९ ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (ता.२९) रोजी रात्री तडकाफडकी कार्यमुक्त केले आहे.

