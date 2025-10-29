Naygaon News : नायगाव पंचायत समितीचे ते 9 लाचखोर कंत्राटी अभियंते कार्यमुक्त; जिल्हा परिषदेची तडकाफडकी कारवाई

नायगाव - घरकुलाचे देयके अदा करण्यासाठी लाच घेतल्याची कबुली देणाऱ्या नायगाव पंचायत समितीच्या ९ ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (ता.२९) रोजी रात्री तडकाफडकी कार्यमुक्त केले आहे..एकाच पत्राने ९ ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना पंचायत समितीच्या सेवेतून कार्यमुक्त केल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी आ. राजेश पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली होती.नायगाव पंचायत समितीच्या अनागोंदी कारभारामुळे कंत्राटी अभियंता हे गोरगरीब घरकुलधारकांची मोठ्या अर्थिक लुट करत होते. याबाबत अनेक तक्रारी आ. राजेश पवार यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यामुळे (ता. २९) आक्टोबर रोजी आ. पवार यांनी या कंत्राटी अभियंत्याची एकत्रितपणे बैठक घेवून खरपूस समाचार घेतला..यावेळी अनेक कंत्राटी अभियंते घरकुलाचे देयके अदा करण्यासाठी पैसे घेत असल्याची कबुली दिली तसा व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्यानंतर आ. पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे तक्रारही केली होती.घडलेल्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ( ता.२८) रोजी आपल्या दालनात बोलावून चांगलाच समाचार घेतला होता. त्यानंतर या कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांवर कारवाई होणार असे संकेत मिळत होते. मात्र दुसऱ्या दिवशी (ता. २९) रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहीने एक पत्र काढले..त्यात आ. राजेश पवार, यांनी पंचायत समिती, नायगांव कार्यालयास भेट दिली असता ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता, डाटा एन्टी ऑपरेटर व ईतर अधिकारी घरकुल लाभार्थ्यांचे देयके काढण्यासाठी पैसे घेतात व जाणून बुजून तांत्रीक अडचन दर्शवुन विलंब करतात अशी कबुली देऊन स्वतः मान्य केल्याची व्हिडीओ क्लिप प्रसारमाध्यमांच्या स्वरुपात व्हायरल झालेली आहे.आ. राजेश पवार, यांच्या समोर आपण असे स्पष्ट केलेले आहे की, घरकुल लाभार्थ्याकडुन आपण लाच घेता असे स्पष्ट व्हिडीओ क्लिप मध्ये मान्य केलेले आहे..त्यामुळे अर्जुन प्रभाकरराव जाधव, शेख समिर, ओमप्रकाश विश्वनाथ पांडागळे, सुजित शिवराम दाताळकर, धोंडीबा मारोती उपासे, आडे संतोष किशन, ऋषिकेश नामदेव सरादे, मोहम्मद इब्राहिम, संतोष माधवराव वडजे अदि 9 ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. तडकाफडकी आणि एकाच वेळी ९ ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याने एखच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.