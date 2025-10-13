Vaijapur News : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षणामुळे काहींचे स्वप्न राहणार अधुरे; काहींचे चेहरे खुलले

मराठवाडा

वैजापूर - जिल्हा परिषदच्या ८ तर पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी सोमवारी आरक्षण निश्चित झाले. पंचायत समितीच्या ८ व जिल्हा परिषदेच्या ४ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जातीसाठी दोन, अनुसूचित जमातीसाठी एक, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग चार तर उर्वरित ९ जागा सर्वसाधारण ( खुल्या ) राहिल्या आहेत. राखीव झालेल्या गणामुळे इच्छुकांचे स्वप्न अधुरे राहणार आहे.

