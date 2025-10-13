Vaijapur News : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षणामुळे काहींचे स्वप्न राहणार अधुरे; काहींचे चेहरे खुलले

वैजापूर - जिल्हा परिषदच्या ८ तर पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी सोमवारी आरक्षण निश्चित झाले. पंचायत समितीच्या ८ व जिल्हा परिषदेच्या ४ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जातीसाठी दोन, अनुसूचित जमातीसाठी एक, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग चार तर उर्वरित ९ जागा सर्वसाधारण ( खुल्या ) राहिल्या आहेत. राखीव झालेल्या गणामुळे इच्छुकांचे स्वप्न अधुरे राहणार आहे. .गेल्या काही निवडणुकीत आरक्षित राहणारे गट व गण खुले झाल्याने काहींचे चेहरे खुलले आहे. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीसाठी मतदार यादी एकाच वेळी जाहीर झाल्याने अनेकांची गोची झाली आहे. शहरात नाव स्थलांतर करणाऱ्यांचे गट राखीव निघाल्याने त्यांना आता नेमके कोठे उमेदवारी करावी असा प्रश्न सतावू लागला आहे..येथील पंचायत समितीच्या विनायकराव पाटील सभागृहात सोमवारी पंचायत समितीच्या १६ गणांच्या आरक्षण सोडत काढण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी अरुण जऱ्हाड, तहसीलदार सुनील सावंत यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली. त्यासाठी निवडणूक विभागाचे गणेश चौकडे, सोमनाथ मेहेत्रे, ज्ञानेश्वर वाळूंज, नितीन वाळे, शेख रईस यांनी सहाय्य केले..सुरुवातीला सावंत यांनी तालुक्यातील अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या, एकूण सदस्य, आरक्षणाची स्थितीबाबत माहिती दिली. लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जमातीसाठी वाकला तर महालगाव व सवंदगाव हे गण अनुसूचित जातीसाठी राखीव घोषित करण्यात आले. त्यानंतर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी चार गणांच्या चिठ्ठ्या टाकण्यात आल्या.तर महिलांच्या जागा आरक्षित करण्यासाठी एकूण ८ चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. रेणू युवराज रामकौर हिने आरक्षण व महिलांसाठी राखीव गणांच्या चिठ्ठ्या काढल्या. आयोगाच्या सूचनेनुसार आरक्षणाचा चक्रानुक्रमे ही पहिलीच निवडणूक होणार आहे. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब जगताप, संजय बोरनारे, सुरेश राउत, संदीप ठोंबरे, ज्ञानेश्वर घोडके, सुनील कदम, गणेश इंगळे, पारस कदम, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते..यांना कोण रोखणार?गेल्या २० वर्षापासून महालगाव गटात एकहाती वर्चस्व असलेल्या माजी अर्थ व बांधकाम तसेच शिक्षण सभापती राहिलेल्या भाजपचे अविनाश गलांडे यांच्यासमोर शिवसेनेला तगडा उमेदवार शोधावा लागणार आहे. तर वांजरगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष पंकज ठोंबरे यांच्या विरोधात कोण उमेदवारी करेल याकडे लक्ष लागले आहे.पंचायत समितीच्या माजी सभापती सिना मिसाळ या लासुरगाव, निता राजपूत या सवंदगाव, बाजार समिती सभापती रामहरी जाधव हे बोरसर तर शिऊरमध्ये माजी सदस्य सुनिल पैठणपगारे उमेदवारी करण्याची दाट शक्यता आहे. तालुक्यातील घायगाव, लाडगाव,खंडाळा,जरूळ, पालखेड हे पाच गण सर्वसाधारण झाल्याने त्या ठिकाणी इच्छुकांची संख्या वाढली आहे..योगायोग -शिऊर गट नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी तर शिऊर गण नामाप्र महिलावांजरगाव व बोरसर गट खुला तर वांजरगाव व बोरसर गण खुला महिलालासुरगाव गट व लासूरगाव गण खुला महिलावाकला, सवंदगाव गट व गण वेगवेगळ्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहे..गणाचे आरक्षण पुढील प्रमाणे....वाकला - अनुसूचित जमाती महिलापोखरी - सर्वसाधारण महिलामनूर - नागरिकांचा मागास प्रवर्गबोरसर - सर्वसाधारण महिलाशिऊर - नागरिकांचा मागास प्रवर्गखंडाळा - सर्वसाधारणजरूळ - सर्वसाधारणसवंदगाव - अनुसूचित जाती महिलापालखेड - सर्वसाधारणलासूरगाव - सर्वसाधारण महिलाघायगाव - सर्वसाधारणलाडगाव - सर्वसाधारणवांजरगाव - सर्वसाधारण महिलावीरगाव - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलामहालगाव - अनुसूचित जातीनागमठाण - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.