पत्नीचा गर्भपात, डिप्रेशनमुळे घेत होती गोळ्या; NCB कडून अटकेनंतर एजाजची प्रतिक्रिया

ड्रग्ज प्रकरणी अंमलीपदार्थ विरोधी पथकाने (एनसीबी) अभिनेता एजाज खानला मंगळवारी मुंबई विमानतळावरून ताब्यात घेतलं. एजाज राजस्थानहून मुंबईला परतत असताना एनसीबीने ही कारवाई केली. आठ तास त्याची चौकशी केल्यानंतर एनसीबीने एजाजला अटक केली आहे. एनसीबीची टीम एजाजच्या अंधेरी आणि लोखंडवाला इथल्या घरांवर छापेमारीची कारवाई करत आहे. याआधी एनसीबीने ड्रग्जची तस्करी करणाऱ्या शादाब बटाटाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं. त्याच्या चौकशीदरम्यान एजाजचं नाव समोर आलं. ड्रग्ज प्रकरणी एजाजचं नाव याआधीही समोर आलं होतं.

एजाजचं स्पष्टीकरण

"माझ्या घरात चार झोपेच्या गोळ्या आढळल्या आहेत. माझ्या पत्नीचा गर्भपात झाला होता आणि झोपेच्या गोळ्या ती नैराश्यावर मात करण्यासाठी घेत आहे", असं स्पष्टीकरण एजाजने दिलं.

आठ तासांची सखोल चौकशी

ड्रग पेडलर शादाब बटाटाने चौकशीदरम्यान एजाजचा उल्लेख केला. त्यावरून एनसीबीने एजाजला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. तब्बल आठ तासांच्या चौकशीनंतर एनसीबीने अटकेची कारवाई केली. आता एनसीबी एजाजच्या कस्टडीची मागणी करू शकते. त्यामुळे कोर्टात नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

