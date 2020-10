कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांचे प्रमाण 1 टक्के; तर लक्षण असलेल्या रुग्णांंचीही संख्या कमी

मुंबई : राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत ही जरी चिंतेची बाब असली तरी 14 लाख 42 हजार 968 कोव्हिड रुग्णांपैकी तब्बल 2 लाख 31 हजार 528 एवढे रुग्ण एकही लक्षण नसलेले आणि सौम्य लक्षण असलेले रुग्ण आहेत. ज्याचे प्रमाण 16% टक्के एवढे आहे. तर, 80 टक्के हे एकूण बरे झालेले रुग्ण असून 11 लाख 49 हजार 603 एवढी त्यांची संख्या आहे. या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात फक्त एक टक्का गंभीर रुग्ण असून 9 हजार 757 एवढी त्यांची संख्या आहे. दरम्यान, 13 हजार 996 एवढे रुग्ण आयसीयू बाहेरील असून ऑक्सिजनवर असलेले आहेत. त्यांचे ही प्रमाण 1 टक्के आहे. तर, आतापर्यंत 38 हजार 084 रुग्णांनी कोरोनामुळे आपला जीव गमावला असून राज्यातील मृत्यू दर या आकडेवारीनुसार 2 टक्के आहे. एसटीच्या आणखी 300 बस मुंबईकरांच्या सेवेत; उर्वरित 500 बस लवकरच मिळणार महाराष्ट्रात दरदिवशी जवळपास 10 हजारांच्या वर नवीन कोरोना रुग्ण सापडत आहेत. ज्यामुळे, राज्याची चिंता वाढली आहे. रुग्णालयांवरील ताण वाढला आहे. मात्र, मृत्यूच्या दरात घट असल्यामुळे ही परिस्थिती सध्या नियंत्रणात असल्याचे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत 2 लाख 58 हजार 108 रुग्ण सक्रिय आहेत. त्यात ही लक्षण नसलेल्या, सौम्य लक्षणे असलेल्या तसेच बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 91 टक्के इतके आहे. हे प्रमाण दिलासादायक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये दिसून आले आहे. 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी'; मुख्यमंत्र्यांसह कुटुंबीयांची पालिका पथकाकडून आरोग्य तपासणी गंभीर रुग्णांची संख्या 13 हजार 996 असून, हे प्रमाण 5 टक्के असून, आयसीयूबाहेर पण ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण 4 टक्के आहे. राज्यातील 2 लाख 31 हजार 528 रुग्ण हे लक्षण नसलेले, सौम्य लक्षणांसह बरे होण्याच्या मार्गावर असलेले आहेत. ज्याचे प्रमाण 91 टक्के आहे. त्यामुळे करोना संसर्ग झाला, तरी तो नियंत्रणात येऊ शकतो, हा दिलासा मिळाला आहे. मागील काही दिवसांमध्ये सौम्य लक्षणे असलेल्या वा पॉझिटिव्ह असूनही कोणत्याही प्रकारची लक्षणे नसलेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. हे रुग्ण संसर्ग पसरवण्यासाठी सक्रिय असतात का, यावर ही ठोस अभ्यास सुरू असून हे रुग्ण काही प्रमाणात संसर्ग पसरवू शकतात असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, त्यांच्या घरी संबंधित सुविधा असल्यास निवासस्थानीच विलग राहण्याचा सल्ला देण्यात येतो. ------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

