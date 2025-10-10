Relief For Affected Fishermen : राज्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा! नुकसानग्रस्तांसाठी १०० कोटी रुपयांची मदत

तीन ठळक मुद्दे (Highlights):१०० कोटींची मदत जाहीर: राज्यातील मुसळधार पावसामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या मच्छीमारांसाठी आणि त्यांच्या बोटींसाठी १०० कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली.नितेश राणे यांचा पाठपुरावा: मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानाचे पंचनामे, आढावा आणि तातडीने मदतीसाठी पाठपुरावा केला होता.मच्छीमारांना दिलासा: या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छीमार बांधवांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून त्यांच्या उपजीविकेला पुन्हा चालना मिळेल..Maharashtra News : राज्यातील मुसळधार पावसामुळे मच्छीमार बांधवांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकसानग्रस्त मच्छीमारांसाठी आणि त्यांच्या बोटींच्या नुकसानभरपाईसाठी १०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. ही घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली..मच्छीमार बांधवांसाठी केलेल्या या मदतीबद्दल मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी एक्सवर पोस्ट लिहून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले. नुकसानग्रस्त मच्छीमारांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी मंत्री नीतेश राणे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानाची पाहणी केली होती..त्यांनी पंचनाम्याद्वारे नुकसानाची नोंद करून तातडीने मदत जाहीर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. यानंतर त्यांनी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १०० कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील मच्छीमार बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..Gokul Milk Kolhapur : ...तर शनिवारपासून गोकुळ संघाला दूध देणार नाही, आगामी निवडणुकीत विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत पकडण्याची तयारी.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: राज्य सरकारने मच्छीमारांसाठी किती मदत जाहीर केली आहे?उ.१: मंत्रिमंडळ बैठकीत १०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.प्र.२: या मदतीचा लाभ कोणाला मिळणार आहे?उ.२: मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या मच्छीमार बांधवांना आणि त्यांच्या बोटींच्या मालकांना ही मदत दिली जाणार आहे.प्र.३: मदत जाहीर होण्यासाठी कोणत्या मंत्र्यांनी पुढाकार घेतला?उ.३: मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन आढावा घेत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केल्याने ही मदत जाहीर करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.