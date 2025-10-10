मुंबई

Relief For Affected Fishermen : राज्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा! नुकसानग्रस्तांसाठी १०० कोटी रुपयांची मदत

Maharashtra Government : वादळ आणि पावसामुळे नुकसान झालेल्या मच्छीमारांना दिलासा! राज्य सरकारकडून १०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर. किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळणार.
तीन ठळक मुद्दे (Highlights):

१०० कोटींची मदत जाहीर: राज्यातील मुसळधार पावसामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या मच्छीमारांसाठी आणि त्यांच्या बोटींसाठी १०० कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली.

नितेश राणे यांचा पाठपुरावा: मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानाचे पंचनामे, आढावा आणि तातडीने मदतीसाठी पाठपुरावा केला होता.

मच्छीमारांना दिलासा: या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छीमार बांधवांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून त्यांच्या उपजीविकेला पुन्हा चालना मिळेल.

Maharashtra News : राज्यातील मुसळधार पावसामुळे मच्छीमार बांधवांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  नुकसानग्रस्त मच्छीमारांसाठी आणि त्यांच्या बोटींच्या नुकसानभरपाईसाठी १०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. ही घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

Devendra Fadnavis
Fish Market
nitesh rane
Maharashtra Government
Konkan
CM Konkan Visit
Fish Farming
Fishing Boats
Fish market update
Maharashtra government farmer support

