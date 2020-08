मुंबईत 1,000,70 रुग्ण कोरोनामुक्त... जाणून घ्या आज दिवसभरातील नव्या रुग्णांची आकडेवारी

मुंबई : मुंबईत आज 923 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून आतापर्यंत 1,000,70 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत.रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 79 टक्के इतका आहे. तर मुंबईत आज दिवसभरात 1,132 रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णसंख्या 1,25,239 झाली आहे. आज 50 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 6,940 वर पोचला आहे. उपकरप्राप्त इमारतीतील लाखो रहिवाशांना दिलासा, म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय मुंबईत आज नोंद झालेल्या 50 मृत्यूंपैकी 39 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 30 पुरुष तर 20 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 50 रुग्णांपैकी तिघांंचे वय 40 वर्षा खालील होते. 30 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते तर 17 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते.

कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 923 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1,00,070 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर हा 86 दिवसांवर गेला आहे. तर 11 ऑगस्ट पर्यंत एकूण 6,22,963 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 5 ऑगस्ट ते 11 ऑगस्ट दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर हा 0.81 इतका आहे. \ किमान परतीच्या प्रवासासाठी तरी रेल्वे सोडा; कोकणवासीय संतप्त मुंबईत 590 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5,515 असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात असलेले 3,746 अति जोखमीचे रुग्ण आहेत तर 3,955 रुग्ण कोविड केअर सेंटर 1 मध्ये उपचार घेत आहेत. ------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: 1,000,70 patients corona free in Mumbai ... Find out the statistics of new patients throughout the day today