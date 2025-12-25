मुंबई

Thane News: ठाण्यात १०७ मुले बेपत्ता! पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण; नोव्हेंबर अखेरपर्यंत १,३०१ मुले बेपत्ता!

parents worried over child safety in Thane: ठाण्यात बेपत्ता मुलांचा शोध युद्धपातळीवर; पालकांच्या चिंतेत वाढ
Missing Children Crisis Deepens in Thane; Parents Seek Answers

Missing Children Crisis Deepens in Thane; Parents Seek Answers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-पंकज रोडेकर

ठाणे : घरातून रागाने किंवा अज्ञात कारणाने बाहेर पडलेले आपले मूल परत येईल का, या एकाच विवंचनेत ठाणे शहर परिसरातील १०७ कुटुंबे आज अस्वस्थतेत दिवस काढत आहेत. ठाणे पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातून यावर्षी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत १,३०१ मुले बेपत्ता झाली होती. त्यापैकी १,१९४ मुलांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आले असले, तरी अद्याप ८९ मुली आणि १८ मुलांचा शोध लागलेला नाही.

Thane
crime
Mumbai
children
missing case
police investigation

