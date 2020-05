चिंताजनक ! ठाणे जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी रुग्णसंंख्या 100 पार

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात मंगळवार पाठोपाठ बुधवारी (ता.6) देखील 114 नवे रुग्ण सापडल्याने बाधितांचा आकडा शंभरी पार गेला आहे. तर, मृतांचा संख्येत दोनने वाढ झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बाधितांचा आकडा 1 हजार 512 इतका झाला असून मृतांचा आकडा 40 वर गेला आहे. मागील तीन ते चार दिवसापासून बाधितांच्या उच्चांकी गाठणाऱ्या आकडेवारीमुळे जिल्ह्याची चिंता अधिक वाढ झाली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात उपाययोजन करण्यात येत आहे. तरी देखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने ठाणे व नवी मुंबई पालिका हद्दीत रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. मुंबई हायकोर्ट आलं राज्य राज्य सरकारच्या मदतीला धावून, केलं असं काही... बुधवारी ठाणे व नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात प्रत्येकी 45 नव्या रुग्णांची नोंद करण्यात आल्याने तेथील एकूण रुग्णांची आकडेवारी अनुक्रमे 495 व 440 इतकी झाली आहे. तर कल्याण डोंबिवलीत 9 बाधितांमुळे तेथील आकडा 233 झाला आहे. तसेच मीरा भाईंदरमध्ये 6 रुग्ण आढळून आल्याने तेथील बाधितांचा आकडा 196 झाला असून दोघांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या 7 झाली आहे. तसेच उल्हासनगर पालिकाक्षेत्रात एकाची नोंद झाल्याने बाधितांचा आकडा 17 वर गेला. तर, ठाणे ग्रामीण भागात 8 नव्या बाधितांची नोंद करण्यात आल्यामुळे तेथील बाधितांचा आकडा 58 वर गेला आहे. 114 new corona patients in one day in Thane district, two Death

