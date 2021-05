P-305 जहाज बुडालं, १४ मृतदेह आणले मुंबईत

मुंबई: दोन दिवसांपूर्वी 'तौक्ते' चक्रीवादळाच्या तडाख्यात सापडून P-305 (barge P-305) हे जहाज अरबी समुद्रात बुडाले. मुंबईपासून ३५ नॉटिकल माइल्स अंतरावर ही दुर्घटना घडली. P-305 जहाजाबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर नौदलाने आपल्या विशेष युद्धनौका रवाना केल्या व मोठी बचाव मोहिम राबवली. नौदलाने (indian navy) P-305 जहाजावरील १८५ लोकांची सुटका केली. पण अजूनही काही जण बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध सुरु आहे. नौदलाला आतापर्यंत १४ मृतदेह हाती लागले असून ते सर्व मृतदेह मुंबई डॉकयार्डमध्ये आणण्यात आले आहेत. (14 bodies brought back to Mumbai two days after barge P-305 sank due to Cylone Tauktae)

आतापर्यंत १४ मृतदेह हाती लागल्याच्या वृत्ताला पश्चिम नौदल कमांडचे कमांडर ऑपरेशन्स एम.के.झा यांनी दुजोरा दिला आहे. मृतदेहांची ओळख पटवण्याचे काम सुरु आहे. P-305 जहाजावरीलच हे सर्व मृतदेह आहेत का? हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. P-305 वरील ८९ जण अजून बेपत्ता आहेत. सूत्रांनी बुधवारी ही माहिती दिली. नौदलाचे जवान अत्यंत प्रतिकुल वातावरणाशी सामना करत आहेत, असे नौदलाकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा: 'हा' जिल्हा बनला महाराष्ट्राची ऑक्सिजन राजधानी

P-305 वरील २७३ पैकी १८४ जणांची सुटका करण्यात आली आहे. शोध आणि बचाव मोहिम सुरु आहे. आम्ही त्यांना किनाऱ्यावर आणण्याची आशा अजून सोडलेली नाही असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नौदलाचे आयएनएस कोची जहाज P305 वरुन सुटका केलेल्या १८४ जणांपैकी १२५ जणांना घेऊन बुधवारी मुंबई बंदरात दाखल झाले. "बुधवार सकाळपर्यंत P305 वरील १८४ जणांची सुटका करण्यात आली असून INS तेग, INS बेतवा, INS बीआस, P8आय विमान, सी किंग हेलिकॉप्टरकडून शोध आणि बचाव मोहिम सुरु आहे" असे नौदलाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.