- नितीन बिनेकरमुंबई - कसारा मार्गावरील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी १५ डब्यांच्या लोकल सुरू करण्याची घोषणा रेल्वे प्रशासनाने केली होती. मात्र, दिवाळी आणि छठपूजेनिमित्त विशेष रेल्वेगाड्यांच्या अतिरिक्त वाहतुकीमुळे या लोकलसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधांची कामे रखडली आहेत. टिटवाळा स्थानकात कामांसाठी ब्लॉक घेता आला नसल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) हिरेश मीना यांनी दिलेली १५ नोव्हेंबरची मुदतही हुकली आहे. आता आणखी दहा दिवसांत कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. विशेष गाड्यांच्या नियोजनाला प्राधान्य देताना नियमित प्रवाशांच्या सुविधांची कामे मात्र रखडल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.कसारा मार्गावरील टिटवाळा, आंबिवली, शहाड आणि आसनगाव परिसरात नागरीकरण झपाट्याने वाढले आहे. या भागातून मुंबईत नोकरीसाठी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. मात्र, वाढत्या प्रवासी संख्येच्या तुलनेत लोकलची आसनक्षमता आणि फेऱ्या अपुऱ्या पडत आहेत. गर्दीच्या वेळेत लोकलमध्ये चढण्यासाठीही प्रवाशांना संघर्ष करावा लागतो. दरवाजात लटकून प्रवास करणे, धक्काबुक्की आणि चालत्या लोकलमधून पडून होणारे अपघात यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. असे असतानाही गर्दी कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १५ डब्यांच्या लोकलचा विस्तार वारंवार पुढे ढकलला जात आहे..कर्जतला प्राधान्य, कसारा मार्गाची उपेक्षामध्य रेल्वेने ऑगस्टमध्ये कर्जत मार्गावर १५ डब्यांच्या लोकलच्या २२ फेऱ्या सुरू केल्या. त्याचवेळी सप्टेंबरमध्ये कसारा मार्गावरही वाढीव आसनक्षमतेच्या लोकल सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, सप्टेंबरची मुदत हुकली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या रेल्वे जनसंवाद कार्यक्रमात डीआरएम हिरेश मीना यांनी दिवाळीनंतर लोकल सुरू करण्याचे आश्वासन दिले.कसारा मार्गावरील आवश्यक कामे १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून सीएसएमटी ते कसारा दरम्यान १५ डब्यांच्या १८ फेऱ्या सुरू करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, निर्धारित मुदतीत कामे पूर्ण झाली नाहीत. कर्जत मार्गावर वाढीव आसनक्षमतेच्या लोकल सुरू झाल्या असताना कसारा मार्गावरील प्रवाशांना मात्र प्रतीक्षाच करावी लागत आहे..विशेष गाड्यांसाठी ब्लॉक नाही; आणखी दहा दिवसांची मुदतया संदर्भात रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, दिवाळी आणि छठपूजेनिमित्त विशेष रेल्वेगाड्यांची अतिरिक्त वाहतूक सुरू असल्याने टिटवाळा स्थानकात पायाभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी आवश्यक ब्लॉक घेता आला नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाहीत. आता येत्या दहा दिवसांत उर्वरित कामे पूर्ण करून कसारा मार्गावर १५ डब्यांच्या लोकल सुरू करण्यात येतील, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, विशेष गाड्यांच्या नियोजनामुळे नियमित प्रवाशांच्या सुविधांची कामे रखडणार असतील, तर या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला आणि सोयींना प्राधान्य कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..१५ डब्यांच्या लोकल सुरू करण्यासाठी ६ ऑक्टोबरला डीआरएम हिरेश मीना यांना निवेदन दिले होते. त्यांनी दिलेली १५ नोव्हेंबरची मुदतही उलटली, तरी लोकल सुरू झालेल्या नाहीत. वारंवार पाठपुरावा करूनही रेल्वे प्रशासन दखल घेत नसल्याने १ डिसेंबरला रेल्वे रुळांवर उतरून जनआंदोलन करण्यात येणार आहे.- राजेश घनघाव, अध्यक्ष, कल्याण-कसारा-कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटनाउपनगरीय प्रवाशांकडून रेल्वेला मोठा महसूल मिळत असतानाही त्यांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. दिवाळी आणि छठपूजेसाठी विशेष गाड्यांना प्राधान्य दिले जाते; मात्र कसारा मार्गावरील १५ डब्यांच्या लोकलसाठी विलंब का? वाढत्या गर्दीमुळे प्रवाशांचे जीव जात असताना रेल्वे प्रशासनाला जाग कधी येणार? लोकप्रतिनिधींनीही याबाबत जाब विचारला पाहिजे.- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय प्रवासी महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.