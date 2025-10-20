मुंबई

Ashok Kumar passed Away: १९७१ च्या रणसंग्रामातील नायक हरपला; वीर चक्र विजेते, कमांडर अशोक कुमार यांचे निधन

Salute to a Braveheart: कमांडर अशोककुमार यांनी युद्धकाळात ‘ऑपरेशन फोर्स अल्फा’मध्ये आयएनएस पनवेल या जहाजावर सब-लेफ्टनंट म्हणून सेवा दिली होती. या छोट्या पण निर्णायक मोहिमेत त्यांनी दाखवलेले धैर्य, नेतृत्व आणि संयम आजही नौदलाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले आहे.
Nation mourns the demise of 1971 War Hero and Vir Chakra awardee Commander Ashok Kumar — a symbol of bravery and patriotism.

सकाळ डिजिटल टीम
-नितीन बिनेकर

मुंबई : १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात अतुलनीय शौर्य दाखवणारे आणि ‘फोर्स अल्फा’ या विशेष नौदल मोहिमेचा भाग असलेले वीरचक्र विजेते कमांडर अशोककुमार यांचे आज (ता.१९)सकाळी मुंबईत निधन झाले. ते काही काळ आजारी होते. त्यांच्या निधनाने भारतीय नौदलाने एक निःशब्द पण तेजस्वी योद्धा गमावला आहे.

