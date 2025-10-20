Ashok Kumar passed Away: १९७१ च्या रणसंग्रामातील नायक हरपला; वीर चक्र विजेते, कमांडर अशोक कुमार यांचे निधन

-नितीन बिनेकरमुंबई : १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात अतुलनीय शौर्य दाखवणारे आणि ‘फोर्स अल्फा’ या विशेष नौदल मोहिमेचा भाग असलेले वीरचक्र विजेते कमांडर अशोककुमार यांचे आज (ता.१९)सकाळी मुंबईत निधन झाले. ते काही काळ आजारी होते. त्यांच्या निधनाने भारतीय नौदलाने एक निःशब्द पण तेजस्वी योद्धा गमावला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.कमांडर अशोककुमार यांनी युद्धकाळात ‘ऑपरेशन फोर्स अल्फा’मध्ये आयएनएस पनवेल या जहाजावर सब-लेफ्टनंट म्हणून सेवा दिली होती. या छोट्या पण निर्णायक मोहिमेत त्यांनी दाखवलेले धैर्य, नेतृत्व आणि संयम आजही नौदलाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले आहे.‘फोर्स अल्फा’ची मोहिमपूर्व पाकिस्तानच्या मुक्तीसाठीच्या युद्धात ‘फोर्स अल्फा’ हे छोटे पण अत्यंत धाडसी दल होते. या दलात चार जहाजांचा समावेश होता. आयएनएस पनवेल, पद्मा, पालश आणि बीएसएफचे चित्रांगदा हे जलवाहन. कमांडर एम. एन. आर. सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली हे दल सुंदर्बन डेल्टामधून शत्रूच्या हद्दीत घुसले आणि चालना-मोंगला या बंदरांवर समुद्रमार्गे हल्ला केला.-.या मोहिमेत आयएनएस पनवेलवरील सब-लेफ्टनंट अशोककुमार यांनी नेतृत्व केले. खूलना नदीकिनारी झालेल्या भीषण लढाईत त्यांनी दाखवलेले धैर्य अपूर्व होते. शत्रूच्या तोफांच्या माऱ्यातही त्यांनी जहाजाचे इंजिन चालू ठेवत सहकाऱ्यांचे जीव वाचवले. प्रतिहल्ल्यात पनवेलने शत्रूची अनेक ठाणी आणि किल्ले उद्ध्वस्त केले.नौदलातील शौर्यगाथाया मोहिमेत ‘फोर्स अल्फा’ दलातील अकरा जवानांनी बलिदान दिले. त्यांच्या पराक्रमामुळे भारतीय नौदलाला मोठा विजय मिळाला. कमांडर एम. एन. आर. सामंत आणि ले. कमांडर नरोन्हा यांना महावीर चक्र, तर सब-लेफ्टनंट अशोककुमार यांना वीर चक्र प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान नौदलाच्या इतिहासात अपूर्व मानला जातो..शांत आणि साधं आयुष्ययुद्धानंतर कमांडर अशोककुमार यांनी नौदलातून निवृत्त होऊन मुंबईत वास्तव्यास सुरुवात केली. अतिशय साधे, शांत आणि विनम्र स्वभावाचे ते अधिकारी होते.आयुष्यभर त्यांनी आपल्या पराक्रमाचा कधीही गवगवा केला नाही. देशसेवेचा अभिमान मनात ठेवत त्यांनी निवृत्तीनंतरचं आयुष्य संयमाने आणि साधेपणाने व्यतीत केलं.त्यांच्या निधनानंतर नौदल अधिकारी, माजी सैनिक आणि इतिहास अभ्यासकांनी शोक व्यक्त केला आहे. “कमांडर अशोककुमार हे शौर्य, संयम आणि कर्तव्यभावनेचं प्रतीक होते,” असं एका वरिष्ठ नौदल अधिकाऱ्याने सांगितलं..स्मृतींचा दीप तेवत राहील१९७१ च्या युद्धातील आयएनएस पनवेलची मोहिम आजही भारतीय नौदलासाठी प्रेरणादायी मानली जाते. त्या जहाजावरील सर्व अधिकारी आणि सैनिकांनी दाखवलेल्या धैर्यामुळे ‘फोर्स अल्फा’चं नाव नौदलाच्या इतिहासात अमर झालं. कमांडर अशोककुमार यांच्या जाण्याने त्या तेजस्वी अध्यायातील आणखी एक दीप विझला असला, तरी त्यांचं कार्य आणि स्मृती इतिहासात सदैव तेवत राहतील..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कमांडर अशोककुमार हे १९७१ च्या भारत-पाक युद्धातील खरे रणवीर होते. त्यांनी आपल्या शौर्याचा कधीही गाजावाजा केला नाही, पण त्यांच्या कार्याने भारतीय नौदलाच्या इतिहासात कायमस्वरूपी ठसा उमटवला आहे. अशा निःशब्द नायकांना देश सदैव अभिमानाने स्मरणात ठेवेल.माझी शासनाकडे एक नम्र विनंती आहे. आयएनएस पनवेल या युद्धनौकेने १९७१ च्या युद्धात विलक्षण कामगिरी बजावली. भारतीय नौदलाच्या इतिहासात सर्वाधिक सन्मान मिळवणाऱ्या युद्धनौकांपैकी ती एक आहे. अशा तेजस्वी वारशाचा गौरव म्हणून पनवेल गावात किंवा नवी मुंबई विमानतळ परिसरात ‘आयएनएस पनवेल’ची प्रतिकृती उभारावी. यामुळे भावी पिढीला त्या काळातील नौदलाच्या शौर्याची आणि सेवाभावाची जाणीव होईल.- कमोडोर डॉ. श्रीकांत केसनूर, व्हीएसएम (सेवानिवृत्त), लेखक आणि नौदल इतिहासकार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.