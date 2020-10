मुंबईत एका दिवसात 2,154 कोरोनामुक्त; तर गेल्या 24 तासात 2,199 रुग्णांची भर 

मुंबई : मुंबईत आज दिवसभरात कोरोनाचे 2 हजार 199 रुग्ण सापडले असून मुंबईतील बाधितांची एकूण संख्या 2 लाख 29 हजार 450 झाली आहे. मुंबईत आज 42 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 9 हजार 430 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 2 हजार 154 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर 84 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. 1.68 टक्के मुंबईकरांना कोरोनाची लागण; BMCने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट 24 तासांत कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात 15 हजार 534 अतिजोखमीच्या व्यक्ती आल्या आहेत. त्यामुळे कोव्हिड केंद्रात दाखल करण्यात येणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. आज कोव्हिड केंद्र 1 मध्ये 1,207 अतिजोखमीच्या संपर्कातील व्यक्ती दाखल करण्यात आल्या. मुंबईत 660 इमारती आणि झोपडपट्ट्या कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 9 हजार 823 इतकी आहे. दिवसभरात 42 मृत्यूची नोंद

मुंबईत आज नोंद झालेल्या 42 मृत्यूंपैकी 33 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 27 पुरुष आणि 15 महिलांचा समावेश आहे. एकूण मृत झालेल्या 42 रुग्णांपैकी तिघांचे वय 40 च्या खाली होते. 9 रुग्ण 40 ते 60 वर्षांदरम्यान होते. 30 रुग्णांचे वय 60 वर्षांवर होते. फेक टीआरपी प्रकरण! मुंबईत दोघांचे, तर दमणमध्ये एकाची चौकशी रुग्ण दुपटीचा दर 69 दिवसांवर

आज 2 हजार 154 रुग्ण बरे झाले. आजपर्यंत 1 लाख 93 हजार 805 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 69 दिवसांवर गेला आहे. 10 ऑक्‍टोबरपर्यंत एकूण 12 लख 61 हजार 822 कोव्हिड चाचण्या करण्यात आल्या. 4 ते 10 ऑक्‍टोबरदरम्यान कोव्हिड रुग्णवाढीचा दर 1.01 इतका आहे.

------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: 2154 corona free in one day in Mumbai An increase of 2,199 patients in the last 24 hours