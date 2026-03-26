मुंबई: राज्यात 'हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेल'अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या अनेक रस्ते प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण २९७.९७ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च झाल्याचे महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. विधानसभेत बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात रस्त्यांच्या कामाबाबत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत..या अहवालानुसार, २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामाचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करताना अनेक त्रुटी राहिल्या. विशेषतः रस्त्याची जाडी आवश्यकतेपेक्षा जास्त दाखविण्यात आल्याने खर्चात मोठी वाढ झाली. याशिवाय, युटिलिटी शिफ्टिंगसाठी घटकनिहाय अंदाजाऐवजी एकरकमी तरतूद, तसेच डीपीआर सल्लागारांसाठी चुकीच्या अटींचा समावेश यामुळेही अनावश्यक खर्च वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. .एकूण ७८ 'डीपीआर' तयार करण्यासाठी २१७.४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून त्यात अनावश्यकरीत्या पाच कोटी ५५ लाख रुपयांची तरतूद ही जमीन अधिग्रहणासाठी करण्यात आली होती. काही प्रकल्पांमध्ये निधी उशिरा मिळाल्यामुळे हप्ते वेळेवर देता आले नाहीत, पर्यायाने ४.६५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त व्याज द्यावे लागले. तसेच, कामाच्या पूर्ततेच्या खर्चाच्या चुकीच्या गणनेमुळे आणि चुकीच्या व्याजदरामुळे अतिरिक्त देयके करण्यात आली..रस्त्यांची देखभाल आणि संचालन खर्चातही त्रुटी असल्याचे 'कॅग'च्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. १७ प्रकल्पांमध्ये विमा शुल्क जास्त दाखविल्यामुळे ३४.५६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. तसेच, रस्त्याच्या लांबीचा विचार न करता पेट्रोलिंगसाठी दरवर्षी एकसारखी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. .त्यामुळेही प्रकल्प खर्चात वाढ झाली आहे. याशिवाय, काही कामे वन खात्याच्या परवानगीशिवाय सुरू करण्यात आली, तर काही ठिकाणी पूल अपूर्ण असल्यामुळे रस्त्यांचा पूर्ण वापर होऊ शकला नाही. प्रकल्पांच्या देखरेखीतही गंभीर त्रुटी आढळून आल्या असून स्वतंत्र अभियंते आणि सुरक्षा सल्लागार नेमण्यात विलंब झाल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.