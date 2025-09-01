मुंबई

Accident News: नवी मुंबईत अपघाताचे सत्र, तिघांचा मृत्यू

Navi Mumbai Accident News: नवी मुंबई–पनवेल परिसरात मागील दोन दिवसांत तीन वेगवेगळ्या अपघातांत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातातील जबाबदार वाहन चालकावर पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे.
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबई–पनवेल परिसरात गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या तीन वेगवेगळ्या अपघातांत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. कामोठे, कळंबोली व तुर्भे पोलीस ठाण्यांत या अपघातांची नोंद करण्यात आली आहे. या अपघाताना जबाबदार असलेल्या वाहन चालकावर पोलिसांनी पुढील कारवाई सुरू केली आहे.

