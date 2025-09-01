Accident News: नवी मुंबईत अपघाताचे सत्र, तिघांचा मृत्यू

नवी मुंबई : नवी मुंबई–पनवेल परिसरात गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या तीन वेगवेगळ्या अपघातांत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. कामोठे, कळंबोली व तुर्भे पोलीस ठाण्यांत या अपघातांची नोंद करण्यात आली आहे. या अपघाताना जबाबदार असलेल्या वाहन चालकावर पोलिसांनी पुढील कारवाई सुरू केली आहे..कामोठे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ३० ऑगस्ट रोजी रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास घडलेल्या पहिल्या अपघातात मंगल बिजुराम चौधरी (४५) या पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. या अपघातातील आरोपी अमोल विश्वास कोळी (२९) हा रात्री भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणे निळ्या रंगाच्या मारुती सुझुकी कारने (एमएच ०२ बीआर ४७५५) कळंबोली सर्कलकडून गव्हाणकडे जात होता. यावेळी ट्रायसिटी, खांदा कॉलनी येथून रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचारी मंगल चौधरी याला त्याने जोराची धडक दिली. या अपघातात चौधरी गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. कामोठे पोलिसांनी आरोपी कार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Maratha Reservation: सीएसएमटी स्थानकात आंदोलकांची मोठी गर्दी, रुळावरही उतरले; हलगी वाजवत निषेध व्यक्त .३० ऑगस्ट रोजी रात्री त्याच सुमारास सायन-पनवेल महामार्गावर कळंबोली येथील उड्डाणपुलावर दुसरा अपघात घडला. या अपघातात पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या स्कुटी (एमएच ०४ एलजी ६२०८) चालकाने बेदरकारपणे वाहन चालवत पुढे असलेल्या स्कुटीला (एमएच ४६ सीएस ६९९५) जोरात धडक दिली. .या अपघातात विश्वनाथ भगत (३०) व त्याची आई बालीका भगत (५०) ही दोघे खाली पडून गंभीर जखमी झाले. या दोघांना कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८ वाजता बालीका भगत यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कळंबोली पोलिसांनी या अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या स्कुटी चालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे..'या' गावात ५० पत्नींनी त्यांच्या पतीला गूढपणे संपवलं, कारण...; ही भयानक कहाणी माहितीये का?.तर ३१ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजताच्या सुमारास ठाणे-बेलापूर रस्त्यावरून कोपरीच्या दिशेने जाणाऱ्या उड्डाणपुलावर तिसरा अपघात घडला. या अपघातात अज्ञात वाहनाने अॅक्टीव्हा स्कुटीवरून (एमएच ४३ सीएफ ८७०९) जाणाऱ्या मोहम्मद शाहिद वकील अहमद (४३) याला जोरदार धडक दिली. त्यामुळे स्कुटीस्वार मोहम्मद शाहिद गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर अज्ञात वाहनचालकाने त्याला कोणतीही मदत न करता घटनास्थळावरून पलायन केले. तुर्भे पोलिसांनी या अपघातातील अज्ञात वाहन चालका विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.