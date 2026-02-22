Vasai Church: वसईतील ऐतिहासिक वस्तूचा जगात डंका; वसईतील ४५२ वर्ष जुन्या चर्चला युनेस्कोचा पुरस्कार

-संदीप पंडित विरार: वसईला सामाजिक ,सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संस्कृती लाभली आहे. याच संस्कृतीचा आता जगात डंका वाजू लागला आहे. वसईतील पापडी येथील प्रतिष्ठित अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रलला सांस्कृतिक वारसा संवर्धनासाठी २०२५ च्या युनेस्को आशिया-पॅसिफिक मेरिट पुरस्काराने (UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2025) सन्मानित करण्यात आले आहे. २० फेब्रुवारीला बँकॉक येथे पार पडलेल्या सन्मान सोहळ्यात ही घोषणा करण्यात आली. हा पुरस्कार भारतात फक्त वसईतील चर्चला मिळाला आहे. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.युनेस्कोने जाहीर केलेल्या या सर्वोत्कृष्ट दहा संवर्धन प्रकल्पात वसईतील पापडी येथील ४७५ वर्ष जुन्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रलचाही (Our Lady of Grace Cathedral) समावेश आहे. वसईतील हे चर्च सोळाव्या शतकातील पोर्तुगीज स्थापत्यशैलीचा एक उत्कृष्ट नमुना असून या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन करण्यासाठी सुमारे ४.७५ कोटी रुपयांचा निधी गोळा करण्यात आला होता. या चर्चच्या नूतनीकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे चर्चचे काम करताना यात सिमेंटचा वापर न करता पारंपारिक पद्धतीने चुन्याचा वापर करून चर्चची डागडुजी करण्यात आली आहे. मुंबईचे प्रसिद्ध वास्तुविशारद संस्था सवानी हेरिटेज कॉन्सर्व्हेशन, वसईतील गिरिज येथील सिक्वेरा फाइन आर्ट आणि स्थानिक कुशल कामगारांच्या मदतीने २०२३-२४ वर्षात चर्चच्या जीर्णोद्धाराचे काम करण्यात आले. तसेच चर्चच्या गाभाऱ्याचा भाग लाकडाच्या कोरीवकामाने सजवण्यात आला आहे..२००० सालापासून दरवर्षी युनेस्कोकडून (UNESCO) सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या विविध देशातील वास्तू, वसाहती आणि प्रकल्पांना आशिया-पॅसिफिक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. यंदा या पुरस्काराला २५ वर्षे पूर्ण झाले असून रौप्य महोत्सवी वर्षात, आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील (UNESCO Asia-Pacific Awards) १० उत्कृष्ट प्रकल्पांना त्यांच्या संवर्धन कार्यासाठी सन्मानित करण्यात आले आहे. इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच पुरस्कासाठी सर्वाधिक नामांकने प्राप्त झाली असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. या वर्षीचा सर्वोच्च बहुमान असलेल्या 'अवॉर्ड ऑफ डिस्टिंक्शन' (Award of Distinction) या पुरस्काराने जपानमधील (Japan) ओडा येथील 'इवामी गिन्झान ग्रंथालय' संवर्धन प्रकल्प आणि चीनमधील (China) शांघाय येथील ऐतिहासिक 'सिहांग वेअरहाऊस' संवर्धन प्रकल्प यांना गौरविण्यात आले. .एकूण १६ देशांमधून ९० नामांकनं पुरस्कारासाठी प्राप्त झाली होती. सात सदस्यांच्या आंतरराष्ट्रीय ज्युरी समितीने प्रकल्पाची समज म्हणजेच वास्तूचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व किती जपले गेले आहे, तांत्रिक कौशल्य म्हणजेच वास्तूच्या संवर्धनासाठी वापरलेले पद्धत, शाश्वतता आणि परिणाम म्हणजेच वास्तूचा किंवा प्रकल्पाचा समाजावर आणि पर्यावरणावर दीर्घकालीन होणारा सकारात्मक परिणाम, अशा तीन मुख्य निकषांच्या आधारे विजेत्या प्रकल्पांची निवड केली. यंदाचे विजेते प्रकल्प हे वाढते शहरीकरण आणि पर्यावरणीय आव्हानांना तोंड देत, स्थानिक समुदायांच्या गरजांशी सुसंगत राहून वारसा कसा जपता येतो, याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे परीक्षकांनी म्हटले आहे..वसईतील अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रलची या पुरस्कारासाठी निवड होणे, ही आमच्यासाठी अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. तसेच युनेस्कोने जाहीर केलेल्या या पुरस्कारांमध्ये हे एकमेव प्रार्थनास्थळ आहे. चर्चाचा झालेला हा सन्मान प्रत्येक भारतीय साठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे.फादर जॉन फर्गोस, धर्मगुरू, अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रल.महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसाराचा हा एक जिवंत पुरावा असून, पारंपारिक कारागिरीचा वापर करून या वास्तूचे केलेले जतन कौतुकास्पद आहे. पारंपारिक हस्तकलेचा आणि कोरीवकामाचा सूक्ष्म आणि जाणीवपूर्वक वापर यामुळे प्रार्थनास्थळ पुन्हा जुन्या वैभवात नटले आहे." असे युनेस्कोने (UNESCO) आपल्या प्रशस्तीपत्रात म्हटले आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...१) सिहांग वेअरहाऊस संवर्धन प्रकल्प, शांघाय, चीन२) इवामी गिन्झन ग्रंथालय संवर्धन प्रकल्प, ओडा, जपान३) अझेके संवर्धन प्रकल्पातील हानी गाव, युनान, चीन४) शियानकेंग गाव संवर्धन प्रकल्पातील वसाहतींचे लँडस्केप, ग्वांगडोंग, चीन५) अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रल संवर्धन प्रकल्प, वसई, भारत६) जेष्ठ वर्ण महाविहार संवर्धन प्रकल्प, ललितपूर, नेपाळ७) लोवो निफुग नामरोल नॉरबुलिंग मठ संवर्धन प्रकल्प, मुस्तांग, नेपाळ८) योंग'आन गाव, युनान, चीन९) एस्प्लेनेड सीवॉल आणि प्रोमेनेड, जॉर्ज टाउन, मलेशिया१०) तन्ना बेट संवर्धन प्रकल्पातील स्थानिक बांधकामे, तन्ना, वानुआटु.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.