मुंबईतील जमिनीखालचा 'महाकाय मॉन्स्टर' आला जमिनीवर, तब्बल पाच तास रस्त्यावरून प्रवास...

मुंबई : मुंबईत वेगाने मेट्रोची कामं सुरु आहेत. अशात मुंबईत जमिनीखाली २० ते २५ मीटर खाली बोगदा (टनेल) बनवण्याचं काम सुरु आहे. हे बोगदे बनवण्याचं महाकाय मॉन्स्टर मशीन कायम जमिनीखाली असतं मात्र पहिल्यांदाच मुंबईच्या रस्त्यावरून हे अवाढव्य असं टनेल बोअरिंग मशीन (TBM) नेण्यात आलं. अगदी काही मिनिटांचा रस्ता पार करण्यासाठी या मशीनला तब्बल पाच तासांचा कालावधी लागलाय.

या मशीनची लांबी तब्बल १०० मीटर आणि वजन तब्बल ४८० टन आहे. मेट्रो तीनच्या कामाला गती देण्यासाठी मुंबईतील विविध भागांमद्ये १७ टीबीएम मशीनच्या मदतीने बोगदे बनण्याचं काम सुरु आहे. यामार्फत कुलाबा, वांद्रे आणि सिप्ज यादरम्यान ३३.५ किलोमीटरचा भूमिगत मार्ग बनवण्यात येणार आहे. एकूण अप आणि डाऊन मार्गांवर तब्बल ५५ किलोमीटर लांब टनेल तयार करण्याचे काम सुरु आहे. आतापर्यंत बोगदे बनवण्याचं ८३ टक्के काम पूर्ण झालंय.

480 MT heavy TBM Tansa-1 retrieved from Southend of #Worli stn has been moved to #ScienceMuseum. A 32 axel (128 wheeled) Self Propelled Modular Transporter deployed for the Herculean task. For the first time an entire TBM transported without dismantling thrgh Mumbai's lanes. pic.twitter.com/CmhEIy3ToZ

— MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) July 19, 2020