मुंबई

Palghar News: एकाच ठिकाणी १ तासात ६ अपघात; १२ ते १३ जण जखमी, परिसरात संताप, प्रकरण काय?

Boisar Bike Accident: बोईसर शहरातील चित्रालय रस्त्याला जोडणारा सिडको बायपास रस्त्यावर एकाच दिवशी ६ अपघात घडल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
Boisar Bike Accident
Boisar Bike AccidentESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुमित पाटील

पालघर : बोईसर शहरातील चित्रालय रस्त्याला जोडणारा सिडको बायपास रस्ता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. शनिवारी (तारीख २३) रात्री आणि रविवारी पहाटे वेळी सिडको बायपास रस्त्यावरील काँक्रिट रस्त्यावर एकाच दिवशी ६ अपघात घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत १२ ते १३ बाईकस्वारांना किरकोळ दुखापत झाली असून या प्रकरणामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
accident
accident news
Mumbai
palghar
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com