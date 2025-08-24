Palghar News: एकाच ठिकाणी १ तासात ६ अपघात; १२ ते १३ जण जखमी, परिसरात संताप, प्रकरण काय?

सुमित पाटील पालघर : बोईसर शहरातील चित्रालय रस्त्याला जोडणारा सिडको बायपास रस्ता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. शनिवारी (तारीख २३) रात्री आणि रविवारी पहाटे वेळी सिडको बायपास रस्त्यावरील काँक्रिट रस्त्यावर एकाच दिवशी ६ अपघात घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत १२ ते १३ बाईकस्वारांना किरकोळ दुखापत झाली असून या प्रकरणामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .बोईसरमधील सिडको रस्ता हा एक महत्त्वाचा बायपास रस्ता आहे. जो तारापूर रोड आणि नवापूर रोडला जोडतो. ज्यामुळे औद्योगिक परिसरात जाणाऱ्या कामगारांना आणि स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडी टाळता येते आणि कमी वेळेत प्रवास करता येतो. या रस्त्याचे काम पूर्णत्वाकडे आले असले तरी, निधीअभावी काही भाग प्रलंबित होता आणि अलीकडेच कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देऊन काम सुरू करण्यात आले आहे..Mumbai Metro: बेस्टनंतर मेट्रोचा पुढाकार! गणेशोत्सवात रेल्वे मध्यरात्रीपर्यंत धावणार; पहा वेळापत्रक .मात्र या मार्गावर काँक्रिट रस्त्यावर अर्धवट सोडून दिल्यामुळे रस्त्यावर चिखल तयार झाला आहे. त्यामुळे रस्ता निसरडा झाल्याने १ दिवसांत १ तासात जवळपास १२ ते १३ बाईकस्वारांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. परिणामी या घटनेमुळे ठेकेदाराने केलेल्या कामाची पाहणी संबंधित विभागाने पावसाळा सुरु होताच करणे गरजेचे आहे. पण त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे बोईसरकरांचा सूर आहे..दोन दिवसांत ३१ अपघातसिडको बायपास चिखलमय रस्त्यावर यापूर्वी २७ व २८ जुलै २०२४ रोजी ३१ अपघात बाईकस्वर पडले होते. अनेक वाहनांचा अपघात झाला बोध घेवून यापुढे अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी बोईसर ग्रामपंचायतीने वेगळी टीम कार्यरत ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत बोईसरकरांमधून यानिमित्ताने व्यक्त केले जात आहे..दरम्यान, याच नवीन बनवलेल्या कॉन्क्रीट रस्त्यावर काल दोन तासांत पाच मोटरसायकल अपघात झाले. नवीन रस्त्यावर जमा झालेल्या चिखलामुळे अनेक दुचाकीस्वार घसरले आणि काही जण जखमीही झाले आहेत. या घटनेनंतर स्थानिकांनी खराब रस्त्याच्या बांधकामावर नाराजी व्यक्त केली असून दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे..तारापूर औदयोगिक वसाहतीत बोईसर येथील तारापूर रोड व नवापूर रोड या प्रमुख दोन मार्गाना जोडणाऱ्या सिडको रस्त्याचे निम्म्यापेक्षा अधिक काम पूर्ण झाले आहे. मात्र उर्वरित काम करण्यास निधी प्रशासकीय अनास्था , झाडांचा अडथळा निर्माण झाला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआरडी) प्राप्त निधीच्या आधारे तारापूर मार्गपासून सिडको रस्त्यावर २२३ मीटर रस्ता पूर्ण झाला असून या रस्त्यासाठी सुमारे ९० लाख खर्च झाला आहे..फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पॅटर्न की पिन कोड? स्मार्टफोनसाठी कोणता पासवर्ड सर्वात सुरक्षित?.नागरिकांचा सवालया खेरीज ओस्तवाल एम्पयर गृहनिर्माण सोसायटीपर्यंत पोहचण्यासाठी १२० मीटर रस्त्याचे काम अजूनही प्रलंबित असून त्यासाठी ८० ते ९० लाख रुपये निधी आवश्यक आहे. हा निधी (एमएमआरडी) कडून मंजूर करून गणपती उत्सव अगोदर करण्याचे प्रयत्न स्थानिक लोकप्रतिनीधींनी केली आहे. दरम्यान केवळ ५०० मीटर पैकी ३०० मीटर रस्त्याचे काम करण्यासाठी ७ वर्ष लागली असून शिल्लक १५० मीटर रस्त्यासाठी अजून किती वर्षे लावणार? असा सवाल बोईसर परिसरातील नागरिक विचारत आहेत ..या रस्त्यालगत काही रहिवाशांनी १० ते १२ वर्ष अगोदर काही झाडांची लागवड केली आहे . रस्त्यालगत झाडे असल्याने रस्ता उर्वरित अरुंद आहे . ही झाडे ग्रामपंचायतने या झाडांच्या पुनर लागवडीचा प्रस्ताव वनविभाग कडे सादर केला होता . तर उर्वरित ११७ मीटर रस्त्याची चालण झाली आहे. यामुळे वाहनचालकांचे हाल होत आहेत. वाहनचालकांना आपली वाहने चालवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना सुमारे ३०० ते ४०० मीटर अंतर पार करण्याऐवजी दोन ते अडीच किलोमीटर प्रवास करावा लागतो..त्याचबरोबर बोईसर मुख्य बाजारपेठ बसस्थानक ठिकाण रस्ताने जावे लागत आल्याने वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. बोईसर सिडको रस्ता लवकरात लवकर निधी व अतिक्रमण अडथळे दूर करून रस्ता वाहचलकास व्हावा अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.