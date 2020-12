मुंबईत कोरोना संसर्गामुळे 606 जण नवे बाधित; रुग्ण बरे होण्याचा दर 92 टक्के

मुंबई : मुंबईत आज 606 नवे रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णसंख्या 2,90,629 झाली आहे. तर आज 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10,981 वर पोचला आहे. आज 402 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,66,162 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 92 टक्के इतका झाला आहे. MGM रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिक्षकांवर हल्ला; तीन कर्मचाऱ्यांना अटक मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 318 दिवसांवर गेला आहे. तर 12 डिसेंबर पर्यंत एकूण 20,91,138 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 6 डिसेंबर ते 12 डिसेंबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.22 इतका आहे. मुंबईत आज नोंद झालेल्या 12 मृत्यूंपैकी 9 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 7 पुरुष व 5 महिलांचा समावेश आहे. मृत झालेल्यांपैकी एकाचे वय 40 च्या खाली होते. 2 जणांचे वय 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 9 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. तर मग देशात घोषित आणिबाणी आहे का? उद्धव ठाकरे यांचा फडणवीसांना सवाल मुंबईत 439 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 4,924 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 3,266 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड कोळजी केंद्रात दाखल कऱण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 461 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. 606 new cases of corona infection in Mumbai The patient recovery rate is 92 percent ------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

