मुंबईतील ७० सराफ जीएसटी विभागाच्या रडारवर

मुंबई : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) चुकवण्यासाठी हवाई मार्गाने सोने, हिरे, दागिन्यांची बेकायदा देशांतर्गत वाहतूक केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. असा तब्बल २६ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जीएसटी विभागाने जप्त केला असून, मुंबईतील ७० सराफ रडारवर आले आहेत. त्यापैकी बहुतेक सराफ झवेरी बाजार येथील असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली व चेन्नई येथील काही सराफ जीएसटी चुकवण्यासाठी सोन्याच्या लगडी व दागिने, हिरे अशा मौल्यवान वस्तूंची बेकायदा हवाई वाहतूक करत असल्याची माहिती जीएसटी विभागाला मिळाली होती. त्यासाठी कुरिअर कंपन्यांचा वापर केला जात होता. त्यानुसार जीएसटी विभागाच्या पथकाने ७ जानेवारीला सांताक्रूझ येथील विमानतळावरील कुरिअर कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापा टाकून सात पार्सले ताब्यात घेतली. या पार्सलची पडताळणी १५ ते १७ जानेवारीदरम्यान केली असता, संबंधितांनी चुकीची माहिती देऊन जीएसटी चुकवल्याचे उघड झाले. ही बातमी वाचा ः भिवंडीतील निर्भयाला महिनाभरात मिळाला न्याय या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक स्तरावर असल्यामुळे त्यांची नावे जाहीर करणे शक्‍य नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. जप्त केलेला मुद्देमाल सुमारे २६ कोटी रुपयांचा असून, लवकरच गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

Web Title: 70 jewelers in Mumbai on the radar of GST division