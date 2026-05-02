ई-सेवा केंद्र चार दिवसांपासून ठप्प, शासकीय दाखले रखडल्यामुळे पालकांची तारांबळ

Maha-e-Seva Kendra Server Down: आपले सरकार महा-ई सेवा केंद्राचे पोर्टल मागील चार दिवसांपासून ठप्प झाले आहे. याचा परिणाम शासकीय दाखले सेवांवर पडत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
टोकावडे : नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाच्या तोंडावरच आपले सरकार महा-ई सेवा केंद्राचे पोर्टल गेल्या चार दिवसांपासून बंद पडले आहे. त्यामुळे शासकीय दाखले सेवांवर मोठा परिणाम झाला असून, विद्यार्थी व पालकांची तारांबळ उडाली आहे.

