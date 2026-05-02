ई-सेवा केंद्र चार दिवसांपासून ठप्प, शासकीय दाखले रखडल्यामुळे पालकांची तारांबळ

टोकावडे : नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाच्या तोंडावरच आपले सरकार महा-ई सेवा केंद्राचे पोर्टल गेल्या चार दिवसांपासून बंद पडले आहे. त्यामुळे शासकीय दाखले सेवांवर मोठा परिणाम झाला असून, विद्यार्थी व पालकांची तारांबळ उडाली आहे..मंगळवार (ता. २८) पासून आज (ता. १)पर्यंत महा-आयटी पोर्टल तांत्रिक अडचणींमुळे बंद असल्याने शासकीय दाखले देण्याची सेवा तात्पुरती ठप्प झाली आहे. महा ई-सेवा व 'आपले सरकार' सेवा केंद्रांमध्ये दाखले काढण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे..विद्यार्थ्यांची गैरसोयमहा-आयटी पोर्टल चार दिवसांपासून बंद असल्याने सेवा देणे अशक्य झाले आहे. नागरिक व विद्यार्थ्यांना परत पाठवावे लागत असून मोठी गैरसोय होत आहे. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा पोर्टल सुरू होण्याची माहिती मिळत नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने तोडगा काढावा, असे म्हसा येथील महा ई-सेवा केंद्राचे चालक जीवन ढमणे यांनी सांगितले..तांत्रिक कारणाची सबबसंबंधित विभागाकडून तांत्रिक कारणास्तव संकेतस्थळामध्ये समस्या निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महा आयटीचे ठाणे जिल्हा समन्वयक हर्षल म्हात्रे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तत्काळ आयटी पोर्टल सुरू करून नागरिक व विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे, अशी मागणी होत आहे.