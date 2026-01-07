Abu Salem : पॅरोलसाठी अबू सालेम ‘हायकोर्टा’त; मोठ्या भावाच्या निधनानंतर कुटुंबीयांना भेटण्याची केली मागणी

मुंबई - कुख्यात गूंड अबू सालेमने मोठा भाऊ अबू हाकिम अन्सारीच्या निधनानंतर तातडीच्या पॅरोलसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन मंगळवारी (ता.६) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले..अबू सालेमचा मोठा भाऊ अबू हाकिम अन्सारीचे १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निधन झाले. मोठा भाऊ आपल्यासाठी पितृतुल्य होते. त्याच्या चाळीसाव्या दिवसाच्या विधीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी, कुराण पठणात भाग घेण्यासाठी तसेच कुटुंबातील सदस्यांना भेटण्यासाठी अबू सालेमने उत्तर प्रदेशातील आझमगढ येथे जाण्याची परवानगी मागितली आहे..त्याच्या अर्जावर मंगळवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजित भोसले यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी अर्ज वेळेत दाखल करण्यात आला होता; परंतु न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही, अशी माहिती सालेमकडून न्यायालयाला देण्यात आली.तथापि, मुस्लिम परंपरेनुसार ४० दिवसांचा कालावधी उलटल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले, तरीही सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली..खर्च उचलण्यास असक्षम!भावाच्या मृत्यूनंतर, सालेमने १ डिसेंबर रोजी मानवतावादी दृष्टिकोनातून तातडीच्या पॅरोलसाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्याला पोलिस बंदोबस्तासह पॅरोलही मंजूर करण्यात आला; परंतु त्याबाबतचा खर्च उचलण्यास सालेम सक्षम नसल्याचे सांगण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.