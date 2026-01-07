मुंबई

Abu Salem : पॅरोलसाठी अबू सालेम ‘हायकोर्टा’त; मोठ्या भावाच्या निधनानंतर कुटुंबीयांना भेटण्याची केली मागणी

कुख्यात गूंड अबू सालेमने मोठा भाऊ अबू हाकिम अन्सारीच्या निधनानंतर तातडीच्या पॅरोलसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात घेतली धाव.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - कुख्यात गूंड अबू सालेमने मोठा भाऊ अबू हाकिम अन्सारीच्या निधनानंतर तातडीच्या पॅरोलसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन मंगळवारी (ता.६) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

