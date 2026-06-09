मुंबई

Tarapur News : डहाणू लव्ह जिहाद अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला अटक; न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू

डहाणू येथे घडलेल्या कथित लव्ह जिहाद आणि अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला अखेर पोलिसांनी केली अटक.
Crime

crime

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तारापुर - डहाणू येथे घडलेल्या कथित लव्ह जिहाद आणि अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला अखेर पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्याविरोधातील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती.

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