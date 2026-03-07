मुंबई

Sion Bridge: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! सायन पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार; प्रशासनाकडून तारीख आली समोर

Sion Bridge reopening Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बहुप्रतिक्षित सायन पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. याची तारीख समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७: सायन पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा पूल १५ ऑगस्टपासून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी स्थायी समितीत दिली. या पुलाच्या बांधकामाचा मूळ खर्च ४२ कोटी ६३ लाख ८९० होता. तो आता ४९ कोटी ९६ लाख ४३३ रुपयांवर गेल्याची बाब सदस्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली.

