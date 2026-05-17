Aditi Tatkare Mumbai Goa highway : मुंबई -गोवा महामार्गावरील टोल वसुलीला अदिती तटकरेंचा तीव्र विरोध, नितीन गडकरींची घेणार भेट

Mumbai Goa highway toll protest : मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपूर्ण कामे पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली करू नये, अशी ठाम भूमिका महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी घेतली आहे. या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन टोलवसुली स्थगित करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण असताना रायगड जिल्ह्यातील खारपाडा येथे टोलवसुली सुरू करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिती तटकरे यांनी टोलवसुलीला विरोध दर्शवत, कामे पूर्ण होण्यापूर्वी नागरिकांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे..महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच टोलवसुली सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच भविष्यात टोलवसुली सुरू झाल्यास कोकणातील स्थानिक वाहनांना टोलमधून सूट देण्याची मागणीही केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरील टोलवसुलीला विरोधकांसोबतच सत्ताधारी पक्षातूनही विरोध वाढताना दिसत आहे..टोलवसुली कुठे आणि किती?राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रायगड जिल्ह्यातील खारपाडा येथे टोलवसुली सुरू केली असून चारचाकी वाहनांसाठी ९५ रुपये शुल्क आकारले जात आहे. तीन महिन्यांसाठी 'कल्याण इन्फ्रा' या कंपनीला टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. १५ मेपासून ही वसुली सुरू झाली आहे. मात्र महामार्गाची अनेक कामे अद्याप अपूर्ण असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..शिवसेना, शेकापसह राष्ट्रवादीचाही विरोधमुंबई-गोवा महामार्गावरील टोलवसुलीला आधीच शिवसेना (ठाकरे गट) आणि शेकापने विरोध दर्शवला होता. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने टोलनाक्यावर निदर्शने करत कामे पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली बंद करण्याची मागणी केली. जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे आणि समीर म्हात्रे यांनी प्रशासनावर टीका केली..Mumbai Goa Highway Toll Collection : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अपूर्ण, टोल वसुली सुरू; नितीन गडकरींच्या आवाहनाला केराची टोपली.शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनीही कोलाड आणि नागोठणे येथील पूलांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. माणगाव-इंदापूर बाह्यवळण मार्गाची कामे रखडलेली असताना टोलवसुलीची घाई कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या महामार्गावर टोल आकारणे म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.