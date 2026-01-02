मुंबई

परवडणारी घरे, मोफत वीज, स्वस्त बस भाडे अन् महिलांसाठी मासिक भत्ता... ठाकरे बंधूंच्या जाहीरनाम्यात मोठ्या सवलतींची घोषणा

Thackeray Brothers Manifesto BMC Election: आदित्य आणि अमित ठाकरे यांनी संयुक्तपणे बीएमसी निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यात प्रमुख आश्वासनांचा समावेश आहे.
Thackeray Brothers Manifesto BMC Election

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईच्या राजकारणात एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. जिथे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेचे ठाकरे बंधू एकाच व्यासपीठावर दिसले. आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी संयुक्तपणे मुंबईकरांसाठी १६ कलमी विकास आराखडा सादर केला. ज्याला "मुंबई जाहीरनामा" असे संबोधले. दादर येथील शिवसेना विद्याधायक भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आदित्य आणि अमित ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच व्यासपीठ सामायिक केले.

