परवडणारी घरे, मोफत वीज, स्वस्त बस भाडे अन् महिलांसाठी मासिक भत्ता... ठाकरे बंधूंच्या जाहीरनाम्यात मोठ्या सवलतींची घोषणा

मुंबईच्या राजकारणात एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. जिथे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेचे ठाकरे बंधू एकाच व्यासपीठावर दिसले. आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी संयुक्तपणे मुंबईकरांसाठी १६ कलमी विकास आराखडा सादर केला. ज्याला "मुंबई जाहीरनामा" असे संबोधले. दादर येथील शिवसेना विद्याधायक भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आदित्य आणि अमित ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच व्यासपीठ सामायिक केले. .ठाकरेंनी सत्ताधारी युतीवर हल्ला चढवत म्हटले की, "त्यांच्याकडे पैसे आहेत, पण आमच्याकडे प्रामाणिकपणा आणि बुद्धिमत्ता आहे." आपल्या निष्ठेवर भर देताना ठाकरे म्हणाले की त्यांनी कधीही गैरवापर किंवा तोडफोड केली नाही, हा त्यांच्या आणि त्यांच्या विरोधकांच्या राजकारणातील महत्त्वाचा फरक आहे. मुंबईच्या विकासासाठी शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी आता एकत्र आले आहेत..Nawab Malik Statement :नवाब मलिकांचं मुंबई महापौर पदाबाबत मोठं विधान अन् भाजपवरही साधला निशाणा, म्हणाले....या जाहीरनाम्यात मुंबईकरांसाठी महत्त्वपूर्ण सवलतीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सध्या, ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट लागू आहे. ती ७०० चौरस फूटपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय, घरगुती वापरासाठी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाईल. पाण्याचे दर स्थिर राहून स्वच्छ पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला जाईल. वाहतूक परवडणारी करण्यासाठी, बेस्ट बस तिकिटांचे दर ₹५, ₹१०, ₹१५ आणि ₹२० पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे..मुंबईतील गृहिणींचा सन्मान करण्यासाठी, "स्व-सन्मान निधी" जाहीर करण्यात आला आहे. जो त्यांना दरमहा ₹१,५०० प्रदान करेल. काम करणाऱ्या महिलांच्या सोयीसाठी, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात उत्कृष्ट डेकेअर सेंटर उघडले जातील. दर २ किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी आधुनिक शौचालये बांधली जातील. तरुणांसाठी ₹२५,००० ते ₹१ लाख पर्यंतचा स्वयंरोजगार सहाय्य निधी आणि गिग कामगार आणि डबेवाल्यांसाठी व्याजमुक्त ई-बाईक कर्ज देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे..शिक्षणात क्रांती घडवून आणत, महानगरपालिका शाळांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालये स्थापन केली जातील. ज्यामुळे गरीब मुलांना खाजगी महाविद्यालयांमध्ये जाण्याची गरज राहणार नाही. आरोग्यसेवेसाठी, मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कर्करोग रुग्णालय आणि पाच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची योजना आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्राच्या मालकीच्या १,८०० एकर बीपीटी जमिनीवर मुंबईकरांचे हक्क स्थापित करण्याचा ती आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि पर्यटन केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. .Dombivli Election : डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध 'हॅट्ट्रिक'; भावापाठोपाठ बहीणही निवडून!.बांधकाम व्यावसायिकांना जमीन देण्याऐवजी, पाच वर्षांत सरकारी जमिनीवर १,००,००० परवडणारी घरे बांधली जातील. मुंबईचा वारसा आणि आधुनिकता यांचा समतोल साधण्यासाठी, ठाकरे बंधूंनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने देशातील सर्वात मोठे ग्रंथालय बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. क्रीडाप्रेमींसाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि जिम बांधले जातील. तर संगीत आणि क्रिकेट प्रेमींना लॉटरीद्वारे १ टक्के जागा मोफत दिल्या जातील. पाळीव प्राण्यांसाठी विशेष क्लिनिक, उद्याने आणि रुग्णवाहिका देखील उपलब्ध करून दिल्या जातील.