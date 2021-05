'अलिबागकरांचा नाद नाही करायचा', आदित्य नारायणचा माफीनामा

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या इशाऱ्यानंतर गायक, सूत्रसंचालक आदित्य नारायणने (aditya narayan) माफी मागितली आहे. 'इंडियन आयडॉल' (indian idol) या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करणाऱ्या आदित्यने एका एपिसोडमध्ये स्पर्धक सवाई भट्टला 'आम्ही अलिबागवरुन (alibaug?)आलोय असं तुला वाटतं का?' असा प्रश्न विचारला होता. (aditya narayan apologise to people of alibaug & everyone for hurting sentiments in indian idol episode)

आदित्यच्या त्या विधानावर मनसेने आक्षेप घेतला होता. अलिबागची प्रतिष्ठा कमी करुन अलिबागला थट्टेचा विषय बनवल्याचा आरोप मनसेने केला होता. मनसे चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी 'इंडियन आयडॉल' कार्यक्रम आणि वाहिनी विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आदित्य नारायणने माफी मागितली आहे.

हेही वाचा: सचिन वाझेचं शिवसेनेच्या अनिल परबांशी कनेक्शन?

'इंडियन आयडॉल'च्या नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात माझ्या विधानामुळे जे दुखावले गेले, त्या सर्वांची, अलिबागकरांची मी हातजोडून माफी मागतो. कुणाच्या भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता. मला अलिबागबद्दल प्रचंड प्रेम आणि आदर आहे. अलिबागच्या जनतेशी, तिथल्या मातीशी माझ्या स्वत:च्या भावना जोडलेल्या आहेत" असे आदित्य नारायण म्हणाला.

'यापुढे माझ्या अलिबागकरांचा नाद नाही करायचा,Last Warning🙏🏽काना खाली आवाज़ निघेल' असा इशाराच मनसेच्या चित्रपट सेनेकडून देण्यात आला होता. अमेय खोपकर यांनी तसे आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिले होते.

राष्ट्रीय स्तरावर अलिबागबद्दल अशा पद्धतीचे विधान केल्याबद्दल अमेय खोपकर यांनी फेसबुक LIVE मध्ये निषेध केला. मनसे कार्यकर्त्यांकडून आपल्याला आदित्य नारायणने अलिबागबद्दल केलेल्या या विधानाबद्दल समजले, असे त्यांनी सांगितले. आदित्यच्या या विधानाबद्दल अमेय खोपकर आदित्यचे वडिल प्रसिद्ध गायक उदित नारायण आणि कार्यक्रम प्रक्षेपित करणाऱ्या वाहिनीच्या लोकांबरोबरही बोलले होते.

हेही वाचा: भयानक! कोविड लसी समजून चोरले पोलिओचे डोस

'पुढच्या भागामध्ये माफी पाहिजेच, अन्यथा मनसे आपल्या पद्धतीने कारवाई करेल' याची अमेय खोपकरांनी वाहिनीच्या लोकांना कल्पना दिली होती. मागच्यावर्षी सुद्धा अशाच प्रकारचा वाद झाला होता. त्यावेळी सुद्धा मनसेने इशारा दिला होता. बिग बॉसमध्ये एका स्पर्धकाने दुसऱ्या स्पर्धकाला मराठीमध्ये बोलू नकोस, असे सांगितले होते. हा वाद पेटल्यानंतर स्पर्धकाने नंतर माफी मागितली होती.