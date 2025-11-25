Aditya Thackeray: ...त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा, आदित्य ठाकरे यांचे वक्तव्य

मुंबई : प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड गोंधळ आहे. या याद्या तयार करण्याची ज्यांची जवाबदारी आहे, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता असल्याचे वक्तव्य शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केले. या याद्यांमध्ये सुधारणा कराव्यात आणि याद्यांवर हरकत नोंदविण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत दिली जावी, या प्रमुख मागण्या ठाकरे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केल्या. .यासाठी त्यांनी निवेदन दिले आहे. या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत याद्यांमध्ये बदल न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही दिला. हरकती नोंदवण्यासाठी मुदत वाढ देण्यासोबतच मतदार याद्या संगणकावर वाचण्यासाठी देण्याची मागणीही त्यांनी केली. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, गेली तीन वर्षे या निवडणुका होण्याची सर्वजण वाट पाहत होते. मतचोरी करून विधानसभेत जिंकून आलेले सरकार आहे. ते प्रत्येक ठिकाणी फक्त भ्रष्टाचार करत आहे..Thane Water Supply: ठाण्यात २४ तास पाणीकपात! जाणून घ्या कधी अन् कोणत्या भागात परिणाम होणार? .यांना घरी बसवण्यासाठी लोक वाट पाहत आहेत; मात्र मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असून मतदार याद्यांतील गोंधळ सुनियोजित आणि राजकीय हेतूपुरस्पर असल्याने आयोगाच्या हेतूवर शंका उपस्थित करण्यात येत असल्याची टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली. वॉर्डची रचना करताना एकाच इमारतीमध्ये राहणाऱ्यांना दोन वेगवेगळ्या यादीत टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला..आयोगावरील आरोपविरोधी पक्षांच्या प्रमुख वार्डामध्येच मोठ्या प्रमाणात नावे वगळणे/वाढवणे, जात-धर्म पाहून फेरफारएका पत्त्यावर ३८ लोक दाखवण्याचे प्रकार, राज्यभर असे २६,३१९ पत्ते, ज्यावर ८ लाखांपेक्षा जास्त मतदारघर क्रमांक नसलेल्या सहा लाखांहून अधिक नार्वाच्या पडताळणीची तत्काळ गरज.Mumbai News: ‘घर-घर राम’ अभियान सुरू! घराघरात धर्मध्वज फडकवण्याचे भाजपचे आवाहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.