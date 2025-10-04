मुंबई

Palghar News: आरक्षणावरून एल्गार! धनगर, बंजारांच्या मागणीविरोधात आदिवासींचा मोर्चा

Adivasi community Morcha: धनगर आणि बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या मागणीविरोधात आदिवासी समाजाने मोर्चा काढला. ‘नको धनगर, नको बंजारा’ अशा घोषणा देत तीव्र विरोध दर्शविला.
Adivasi community Morcha

Adivasi community Morcha

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पालघर : धनगर आणि बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या मागणीविरोधात शुक्रवारी पालघरमध्ये हजारो आदिवासींनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे’, ‘नको धनगर, नको बंजारा’ अशा घोषणा देत आदिवासी समाजाने आपला तीव्र विरोध दर्शविला.

Loading content, please wait...
Protest
palghar
Adivasi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com