मराठा आरक्षणाशिवाय प्रवेश प्रक्रिया; SEBC विद्यार्थ्यांना खुला प्रवर्गातून प्रवेश

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया रखडल्या आहेत. त्याबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढून महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश रखडले होते. अनेक विद्यालय आणि महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक प्रवेश मराठा आरक्षण लागू असताना घेतले गेले आहेत. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार 9 सप्टेंबर नंतरच्या सर्व शैक्षणिक प्रवेशांसाठी एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गातील विद्यार्थांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश दिला जाईल. तसेच 9 सप्टेंबर पुर्वी अर्ज केलेल्या परंतु प्रवेश न झालेल्या एसईबीसी (SEBC) विद्यार्थ्यांनाही खुला प्रवर्गात प्रवेश देण्यात येणार आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती उठवण्याच्या अर्जाच्या अंतिम निकालापर्यंत लागू राहिल.

