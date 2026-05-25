Obesity Care: लठ्ठपणाविरोधातील लढ्याला चालना; वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथे अत्याधुनिक ऑबेसिटी क्लिनिकची सुरुवात

विरार : भारतात झपाट्याने वाढत असलेल्या लठ्ठपणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत वोक्हार्ट हॉस्पिटल्सने आपल्या मीरा रोड येथील रुग्णालयात समर्पित ऑबेसिटी क्लिनिक सुरू केले आहे. वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथील हे नवीन केंद्र लठ्ठपणा, मेटाबॉलिक विकार आणि वजनाशी संबंधित आरोग्य समस्यांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना वैज्ञानिक आणि सर्वसमावेशक उपचार उपलब्ध करून देणार आहे..शहरी भारतात लठ्ठपणाचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याने वोक्हार्ट हॉस्पिटल्सने या क्लिनिकची रचना मल्टिडिसिप्लिनरी पद्धतीने केली आहे. येथे प्रगत वैद्यकीय उपचार, बॅरिएट्रिक सर्जरी, न्यूट्रिशन काउन्सेलिंग, लाइफस्टाइल मॅनेजमेंट आणि दीर्घकालीन रुग्ण सहाय्य या सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध असणार आहेत. भारतामध्ये प्रौढांसोबतच मुलांमध्येही लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत आहे. बदलती जीवनशैली, ताणतणाव, चुकीच्या आहाराच्या सवयी आणि शारीरिक हालचालींमध्ये घट ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. जागतिक आरोग्य अहवालांनुसार, गेल्या दोन दशकांत भारतातील लठ्ठपणाचे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाले आहे. त्यामुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि फॅटी लिव्हर यांसारख्या आजारांचा धोका वाढला आहे. विशेषतः शहरी भागातील तरुणांमध्ये ही समस्या अधिक चिंताजनक बनत आहे.वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथील ऑबेसिटी क्लिनिकमध्ये टाइप-२ मधुमेह, उच्च रक्तदाब, स्लीप अॅपनिया, फॅटी लिव्हर, सांधेदुखी आणि हृदयविकाराचा धोका यांसारख्या लठ्ठपणाशी संबंधित आजारांवर विशेष उपचार केले जाणार आहेत..यावेळी वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथील कन्सल्टंट मेटाबॉलिक आणि बॅरिएट्रिक सर्जन डॉ. राजीव मानेक यांनी सांगितले कि, "लठ्ठपणा ही केवळ वजन वाढण्याची समस्या नाही, तर ती व्यक्तीच्या संपूर्ण आरोग्यावर आणि जीवनमानावर परिणाम करणारी गंभीर वैद्यकीय स्थिती आहे. अनेक रुग्ण सामाजिक दबाव, वजन कमी करण्याचे वारंवार अपयशी प्रयत्न आणि गंभीर आरोग्य समस्यांमुळे त्रस्त असतात. वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथे सुरू करण्यात आलेल्या या समर्पित ऑबेसिटी क्लिनिकच्या माध्यमातून आम्ही रुग्णांना वैज्ञानिक, संवेदनशील आणि वैयक्तिक उपचारांचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.आधुनिक बॅरिएट्रिक आणि मेटाबॉलिक उपचारांमुळे जगभरातील रुग्णांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत. योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शनामुळे रुग्णांना दीर्घकालीन वजन नियंत्रण आणि लठ्ठपणाशी संबंधित आजारांपासून मुक्ती मिळू शकते.".तर वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोडचे सेंटर हेड डॉ. सुशील कुमार यांनी सांगितले कि, "ऑबेसिटी क्लिनिकची सुरुवात ही भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या आरोग्य समस्यांपैकी एक असलेल्या लठ्ठपणावर उपाययोजना करण्याच्या वोक्हार्ट हॉस्पिटल्सच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. रुग्णांना त्यांच्या घराजवळ प्रगत उपचार, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि दीर्घकालीन आरोग्य सहाय्य उपलब्ध करून देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.".