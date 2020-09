फडणवीस-राऊत बैठकीनंतर, शरद पवार यांनी घेतली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट

मुंबई - शनिवारी सायंकाळी राज्यातील दोन बड्या नेत्यांच्या बैठकीची राजकीय वातावरणात चांगलीच चर्चा रंगली होती. शिवसेना नेते संजय राऊत आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या बैठकीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या बैठकीवर अनेक बड्या नेत्यांच्या प्रतिक्रीया देखील आल्या. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात देखील बैठक पार पडली आहे. या बैठकीबाबतही राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधान आले आहे

Mumbai: NCP chief Sharad Pawar met Chief Minister Uddhav Thackeray at his official residence Varsha Bungalow this afternoon. The meeting lasted for around an hour. https://t.co/AuRcCtSOXU pic.twitter.com/Av8tfdS3C2

