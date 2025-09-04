Raigad News: कोकणवासी निघाले परतीच्या प्रवासाला; एसटी आगारात मोठी गर्दी

अलिबाग : गौरी-गणपती विसर्जनानंतर आता चाकरमान्यांना वेध लागले आहेत ते परतीच्या प्रवासाचे. परतीचा प्रवास करताना चाकरमान्यांना कोणताच त्रास होऊ नये यासाठी एसटीच्या रायगड विभागातील आठ आगारांमधून एसटीने अतिरिक्त बसची व्यवस्था केली आहे. ३ सप्टेंबरला ५२५, तर ४ सप्टेंबरला १२५ अतिरिक्त गाड्या सोडण्यात आल्या. विसर्जनानंतर बुधवारी (ता.३) सकाळपासूनच अलिबाग एसटी आगारात मोठ्या संख्येने गर्दी झाल्याचे पाहायला मिळाले..गणेशोत्सव काळात सात दिवस गणरायाची मनोभावे पूजाअर्चा, आरती, भजन करून, शेवटच्या दिवशी बाप्पाला भावपूर्ण वातावरणात निरोप देऊन पुढच्या वर्षी लवकर, या असा आग्रह धरून कोकणवासीय पुन्हा परतीच्या प्रवासाला लागले आहेत. यासाठी एसटीच्या सर्व बसस्थानकांत प्रवाशांची लगबग पाहायला मिळाली. प्रवाशांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी एसटी प्रशासनाकडून बसस्थानकातून अतिरिक्त वाहतूक व्यवस्थादेखील करण्यात आली..Maratha Reservation Protest: आंदोलन संपले, पण नुकसानभरपाईचे काय? मराठा आंदोलनाबाबत न्यायालयाची विचारणा.गणेशोत्सवासाठी मुंबई, उपनगर, ठाणे, डोंबिवली परिसरातील नागरिक गावी आले आहेत. यंदा कोकणात गणेशोत्सवासाठी गावी येणाऱ्यांसाठी एसटीने ५ हजारांहून अधिक बस सोडल्या होत्या. गौरीपूजन झाल्यानंतर अनेकांनी मुंबईची वाट धरली आहे. त्यामुळे रायगडमधील बसस्थानकांतील वर्दळ वाढली आहे. .गौरी गणपर्तीचे विसर्जन झाल्यानंतर अनेक जण खासगी वाहनांनी मुंबईकडे निघाले आहेत. बुधवारी सकाळपासूनच एसटी आगारासह अलिबाग - वडखळ मार्गावरही वाहनांचीही गर्दी दिसून आली. जलवाहतूक बंद असल्याने अनेकांनी एसटी बसला पसंती दिली..भव्य गणपती विसर्जन पाहण्यासाठी मुंबईतील 'ही' ठिकाणे आहेत बेस्ट.रायगड जिल्ह्यातील आठ आगारांतून ३ सप्टेंबरला तब्बल ५२५ अतिरिक्त बस सोडण्यात आल्या. शिवाय ४ सप्टेंबरला देखील १२५ बस सोडण्यात आल्या. यासाठी इतर जिल्ह्यांमधूनही बसची तजवीज करण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या मागणी आणि गरजेनुसार जास्त गाड्या सोडण्याचीही व्यवस्था एसटीच्या रायगड विभागाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.