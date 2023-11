मुंबई : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे नुकतेच कौटुंबिक पर्यटनासाठी मकाऊच्या दौऱ्यावर होते. तिथला त्यांचा कसिनोमधला एक फोटो नुकताच संजय राऊतांनी ट्विट केल्यानं खळबळ उडाली होती.

यावरुन राज्यातलं राजकारणचं चांगलच तापलेलं असताना आता त्यांनी इथली एक व्हिडिओ क्लीपही ट्वीट केली आहे. तसेच 'पिक्चर अभी बाकी है' असं म्हणत आणखी २७ फोटो आणि ३ व्हिडिओ आपल्याकडं असल्याचा दावा केला आहे. (After shares photo of Chandrashekhar Bavankule Sanjay Raut tweeted a video of casino in Macau)

ताज्या व्हिडिओत काय?

राऊतांनी काही वेळापूर्वी हा व्हिडिओ ट्वीट केला असून त्यात केवळ कसिनोतील इंटिरियर दिसत आहे. त्यात प्रत्यक्ष कोणत्याही व्यक्तीची प्रतिमा दिसत नाही. कसिनोत गँगवेमधून चालताना मोबाईलच्या कॅमेरॅत नकळत हा व्हिडिओ काढल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे. केवळ ६ सेकंदाचा हा व्हिडिओ आहे. यात त्यांनी 'मकाऊ की रातें..पिक्चर अभी बाकी है' असं कॅप्शन दिलं आह. (Latest Marathi News)

राऊतांचा फोटो, व्हिडिओंचा दावा

दरम्यान, हा व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर या पोस्टमध्ये राऊतांनी आपल्याकडं मकाऊमधील २७ फोटो आणि ३ व्हिडिओ असल्याचा दावा केला आहे. त्यातील एक व्हिडिओ त्यांनी आज ट्विट केला. (Marathi Tajya Batmya)